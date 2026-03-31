Eurobasket 2027: Ο όμιλος της Ελλάδας στην Β' Προκριματική Φάση

Η Ελλάδα έμαθε τους αντιπάλους της για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Την Τρίτη (31/3) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους της Β΄Προκριματικής Φάσης του Eurobasket Γυναικών 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία.

Η Ελλάδα βρισκόταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και κληρώθηκε μαζί με τις: Σερβία, Σλοβακία και Ολλανδία.

Τα επόμενα δύο «παράθυρα» θα «ανοίξουν» τον Νοέμβριο του 2026 και τον Φεβρουάριο του 2027 και κάθε χώρα θα δώσει τρία παιχνίδια σε καθέ ένα από τα παράθυρα.

Αναλυτικά οι όμιλοι της Β' Προκριματικής Φάσης:

GROUP I

1) Πολωνία

2) Τουρκία

3) Μαυροβούνιο

4) Ισραήλ

GROUP J

1) Κροατία

2) Ισπανία

3) Τσεχία

4) Βουλγαρία

GROUP K

1) Λετονία

2) Ιταλία

3) Σλοβενία

4) Αυστρία

GROUP L

1) Σλοβακία

2) Σερβία

3) Ελλάδα

4) Ολλανδία

GROUP M

1) Ουκρανία

2) Γαλλία

3) Μεγάλη Βρετανία

4) Λουξεμβούργο

GROUP N

1) Πορτογαλία

2) Γερμανία

3) Ουγγαρία

4) Δανία

Αναλυτικοί η κλήρωση για τις «οικοδέσποινες» της διοργάνωσης:

GROUP A

Λιθουανία

GROUP B

Βέλγιο

GROUP C

Σουηδία

GROUP D

Φινλανδία