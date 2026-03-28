Μπατής: «Καταστροφική η εικόνα μας»

Για καταστροφική εικόνα σε όλη τη διάρκεια του ματς με τον ΠΑΟΚ (100-70) έκανε λόγο ο προπονητής του Προμηθέα, Μάριος Μπατής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για τη βελτίωση του β ημιχρόνου: «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Η εικόνα ήταν καταστροφική από το πρώτο λεπτό. Δεν καταλάβαμε ποιον αντίπαλο είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν χωρίς ενέργεια και ένταση. Πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ από μας, τα κάναμε όλα λάθος».

Για την αλλαγή της πορείας με τον Χάμοντς: «Είναι μία λύση ο Χάμοντς, αλλά λείπουν αρκετοί παίκτες. Τα προβλήματα υπάρχουν καιρό και δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Έχουμε ένα ματς με τον Παναθηναϊκό, αν είμαστε έτσι δεν έχουμε ελπίδα. Μετά έχουμε δύο παιχνίδια βατά θα στοχεύσουμε σε αυτά».

Στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε τα εξής: «Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ενέργεια και ένταση, εμείς δεν είχαμε καθαρό μυαλό και χάσαμε όλες τις προσωπικές μονομαχίες. Είμαστε μια άπειρη ομάδα και πάμε μεμονωμένα να αλλάξουμε το παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε και ο ΠΑΟΚ έφτασε δίκαια στη νίκη».