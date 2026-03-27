Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για τη Χάποελ, που έπεσε στο 20-13 και στην 5η θέση, με τον Παναθηναϊκό να είναι ακριβώς πίσω της με 20-14. Στην επόμενη αγωνιστική (35η) η Χάποελ παίζει εντός (Σόφια) με τον Παναθηναϊκό (2/4, 20:00), με τη διαφορά νίκης των «πρασίνων» από το μεταξύ τους ματς στην Αθήνα να είναι στο +11. Όσον αφορά την Μπασκόνια; Κέρδισε μετά από οκτώ διαδοχικές ήττες, ανέβηκε στο 10-24 και είναι στην 18η θέση χωρίς να κυνηγάει κάτι, ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/4, 21:30).
Για τους νικητές, που σούταραν με 80% στα δίποντα (28/35), ο Τρεντ Φόρεστ είχε 22 πόντους και ακολούθησε ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 15 πόντους. Για τη Χάποελ, που σούταρε επίσης εξαιρετικά με 77% στα δίποντα (27/35) και 52% στα τρίποντα (12/23), αλλά δεν έπαιξε άμυνα, ξεχώρισε ο Ελάιζα Μπράιαντ με 26 πόντους (οι 19 στην πρώτη περίοδο) και λίγο πιο πίσω ήταν ο Ντάνιελ Οτούρου με 21 πόντους.
Φουλ επίθεση, μηδέν άμυνες στο ημίχρονο
Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα (8-10), με τη Χάποελ να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μομέντουμ με τον Μπράιαντ (14-19), αλλά οι γηπεδούχοι δεν της το επέτρεπαν, ισοφαρίζοντας σε 22-22 με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Ομορούγι. Ο Μπράιντ συνέχιζε το... σόλο του φτάνοντας τους 19 προσωπικούς πόντους για το 24-26 και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 28-31.
Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο... ορμητική και για τις δύο ομάδες που δεν σταματούσαν να σκοράρουν, ξεχνώντας όμως τις άμυνές τους. Φρις και Κλεμέντ έκαναν το 46-39 και η Χάποελ έμεινε κοντά και προσπέρασε ξανά με 53-56 χάρη στους Οτούρου και Τζόουνς. Με τρίποντο του Μπλέικνι έγινε το 57-62, αλλά οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και με σερί 7-0 διαμόρφωσαν στο ημίχρονο το 67-64, το οποίο έφερε δύο ρεκόρ στη Euroleague.
Ξέφυγε με διψήφια διαφορά η Μπασκόνια, δεν επέστρεψε η Χάποελ
Μίτσιτς και Οτούρου έβαλαν ξανά την ομάδα τους μπροστά (69-72), με τη Χάποελ να μένει σε θέση οδηγού μέχρι το 77-78. Εκεί, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 10-0 για το 87-78 έχοντας επιθετική πολυφωνία και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +11 (92-81).
Με τα τρίποντα των Μπλέικνι και Oυέινραϊτ η Χάποελ προσπάθησε να επιστρέψει (101-94), όμως ο Ντιακιτέ εκμεταλλευόμενος τις ασίστ των συμπαικτών του έγραψε το 107-94. Τη διαφορά των 13 πόντων συντηρούσε με ατομικές προσπάθειες ο Φόρεστ (113-100 στο 37'), η Χάποελ πίεζε σε όλο το γήπεδο για να μειώσει, όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Φόρεστ συνέχιζε να σκοράρει και ο Ρατζεβίτσιους με τρίποντο στο 39' έδωσε τη... χαριστική βολή στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, κάνοντας το 118-102.
Τα δεκάλεπτα: 28-31, 67-64, 92-81, 118-109