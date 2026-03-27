Στο παιχνίδι της Βιτόρια, όπου οι άμυνες έμειναν στα... αποδυτήρια, η Μπασκόνια κέρδισε με 118-109 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία καιγόταν για τη νίκη προκειμένου να μείνει σε τροχιά τετράδας. Δεύτερη σερί ήττα για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, που περιμένει τώρα τον Παναθηναϊκό σε έναν ακόμα «τελικό».

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για τη Χάποελ, που έπεσε στο 20-13 και στην 5η θέση, με τον Παναθηναϊκό να είναι ακριβώς πίσω της με 20-14. Στην επόμενη αγωνιστική (35η) η Χάποελ παίζει εντός (Σόφια) με τον Παναθηναϊκό (2/4, 20:00), με τη διαφορά νίκης των «πρασίνων» από το μεταξύ τους ματς στην Αθήνα να είναι στο +11. Όσον αφορά την Μπασκόνια; Κέρδισε μετά από οκτώ διαδοχικές ήττες, ανέβηκε στο 10-24 και είναι στην 18η θέση χωρίς να κυνηγάει κάτι, ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/4, 21:30).

Για τους νικητές, που σούταραν με 80% στα δίποντα (28/35), ο Τρεντ Φόρεστ είχε 22 πόντους και ακολούθησε ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 15 πόντους. Για τη Χάποελ, που σούταρε επίσης εξαιρετικά με 77% στα δίποντα (27/35) και 52% στα τρίποντα (12/23), αλλά δεν έπαιξε άμυνα, ξεχώρισε ο Ελάιζα Μπράιαντ με 26 πόντους (οι 19 στην πρώτη περίοδο) και λίγο πιο πίσω ήταν ο Ντάνιελ Οτούρου με 21 πόντους.

Φουλ επίθεση, μηδέν άμυνες στο ημίχρονο

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα (8-10), με τη Χάποελ να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μομέντουμ με τον Μπράιαντ (14-19), αλλά οι γηπεδούχοι δεν της το επέτρεπαν, ισοφαρίζοντας σε 22-22 με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Ομορούγι. Ο Μπράιντ συνέχιζε το... σόλο του φτάνοντας τους 19 προσωπικούς πόντους για το 24-26 και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 28-31.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο... ορμητική και για τις δύο ομάδες που δεν σταματούσαν να σκοράρουν, ξεχνώντας όμως τις άμυνές τους. Φρις και Κλεμέντ έκαναν το 46-39 και η Χάποελ έμεινε κοντά και προσπέρασε ξανά με 53-56 χάρη στους Οτούρου και Τζόουνς. Με τρίποντο του Μπλέικνι έγινε το 57-62, αλλά οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και με σερί 7-0 διαμόρφωσαν στο ημίχρονο το 67-64, το οποίο έφερε δύο ρεκόρ στη Euroleague.

Ξέφυγε με διψήφια διαφορά η Μπασκόνια, δεν επέστρεψε η Χάποελ

Μίτσιτς και Οτούρου έβαλαν ξανά την ομάδα τους μπροστά (69-72), με τη Χάποελ να μένει σε θέση οδηγού μέχρι το 77-78. Εκεί, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 10-0 για το 87-78 έχοντας επιθετική πολυφωνία και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +11 (92-81).

Με τα τρίποντα των Μπλέικνι και Oυέινραϊτ η Χάποελ προσπάθησε να επιστρέψει (101-94), όμως ο Ντιακιτέ εκμεταλλευόμενος τις ασίστ των συμπαικτών του έγραψε το 107-94. Τη διαφορά των 13 πόντων συντηρούσε με ατομικές προσπάθειες ο Φόρεστ (113-100 στο 37'), η Χάποελ πίεζε σε όλο το γήπεδο για να μειώσει, όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Φόρεστ συνέχιζε να σκοράρει και ο Ρατζεβίτσιους με τρίποντο στο 39' έδωσε τη... χαριστική βολή στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, κάνοντας το 118-102.

Τα δεκάλεπτα: 28-31, 67-64, 92-81, 118-109

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.