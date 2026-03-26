Άρης Betsson: «Μπήκαν» οι Τζόουνς, Πουλιανίτης - Οι πιθανότητές τους ενόψει Κολοσσού

Μπράις Τζόουνς και Στέλιος Πουλιανίτης συμμετείχαν σε ένα μέρος της προπόνησης του Άρη Betsson και αύριο θα κριθεί το αν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν στη Ρόδο.

Οι κιτρινόμαυροι προετοιμάζονται για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι (28/3, 16:00) με τον Κολοσσό Ρόδου, με τους Μπράις Τζόουνς και Στέλιο Πουλιανίτη αποτελούν ερωτηματικά σχετικά με τη συμμετοχή τους στο ματς. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα, αλλά πιο βαρύ (θλάση) αντιμετωπίζει εδώ και δύο εβδομάδες ο Έλληνας άσος.

Αμφότεροι, έχουν χάσει σημαντικό αριθμό προπονήσεων, ωστόσο σήμερα κατάφεραν να μπουν σε ένα μέρος της και ο Ιγκόρ Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα περιμένει μέχρι αύριο για να δει αν θα μπορεί να έχει κάποιον από τους δύο (ή και τους δύο) μαζί του στην αποστολή για Ρόδο.

Περισσότερες πιθανότητες να ακολουθήσει έχει ο Τζόουνς και λιγότερες ο Πουλιανίτης λόγω της θλάσης που αντιμετώπισε. Παράλληλα εκτός συνεχίζει να βρίσκεται ο νεαρός γκαρντ Βασίλης Καζαμίας (οστικό οίδημα στο γόνατο).