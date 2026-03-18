Ο Μπράιαντ έβαλε τον Λεσόρ στο Νο.5 και τον Μιλουτίνοφ στην κορυφή των καλύτερων του σέντερ (vid)

Το δικό του Top-5 για τους σέντερ της Euroleague στη σεζόν δημιούργησε ο Ελάιζα Μπράιαντ, βάζοντας στην κορυφή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού και στο Νο.5 τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.

Στη λίστα του ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ δεν συμπεριέλαβε κανέναν συμπαίκτη του, βγάζοντας έτσι εκτός... διαγωνισμού τον Ντάνιελ Οτούρου. Ξεκινώντας από το Νο.5, τοποθέτησε τον Ματίας Λεσόρ, σημειώνοντας «την ενέργειά του και το ότι μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι χωρίς την μπάλα στα χέρια του».

Στο Νο.4 έβαλε τον Φιλίπ Πετρούσεφ της Ντουμπάι, λέγοντας πως «μπορεί να κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ και να παίξει τόσο στο 4 όσο και στο 5», ενώ για την 3η θέση επέλεξε τον πρώην συμπαίκτη του στην Αναντολού Εφές, τον Βενσάν Πουαριέ.

Δεύτερος στη λίστα μπήκε ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και στην κορυφή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για τον οποίο είπε: «Έχει μέσο όρο 22 αξιολόγηση, επηρεάζει το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο και στο τέλος λες... τι έχει κάνει;».

