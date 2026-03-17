Έβγαλε την υποχρέωση και μπήκε ξανά στο κόλπο της 4άδας η Χάποελ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έβγαλε την υποχρέωση κόντρα στην Παρί (93-82) και μπήκε ξανά στο κόλπο της 4άδας και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

To ένα από τα δύο χρωστούμενα σβήστηκε για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που με ματς λιγότερο -αυτό απέναντι στη Μακάμπι- έφτασε πλέον στο 19-11 και κυνηγάει τις Ρεάλ και Βαλένθια, που έχουν 20-11, για μία θέση στην 4άδα και το αβαντάζ της έδρας στα πλέι οφ.

Έπεσε ακόμα πιο χαμηλά η Παρί, που είναι στο 12-20 και έχει χάσει για τα καλά το τρένο της πρόκρισης έστω και μέσω της διαδικασίας των play in.

Το σύνολο του Ιτούδη μπήκε νωχελικά στο παιχνίδι, αλλά όσο περνούσε η ώρα έβρισκε ρυθμό και στο φινάλε με την ποιότητά του έφτασε εύκολα στην επικράτηση με τα 23/35 δίποντα (65,7%) και τις 21 ασίστ για 12 λάθη και 9 κλεψίματα να κάνουν τη διαφορά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν ο Αντόνιο Μπλέικνι, που σταμάτησε στους 24 πόντους (6/10 τριπ., 5 ριμπ.), με τον Ελάιζα Μπράιαντ να προσθέτει άλλους 18 (5/7 διπ., 5 ασ.). Στους 15 ο Ντάνιελ Οτούρου (6/7 διπ.) και στους 11 ο Κόλιν Μάλκολμ.

Από την πλευρά της Παρί, πρώτος σκόρερ, αλλά και παράλληλα εξαιρετικά άστοχος (1/6 τριπ.) ήταν ο Ναντίρ Ίφι (5/9 διπ., 6 ασ.), με τον Τζάρεντ Ρόντεν να προσθέτει άλλους 13 (3/7 τριπ., 4 κλεψ.).

Τον χαβά της από νωρίς η Παρί και προβάδισμα

Η Παρί μπήκε πιο ζεστή στην αναμέτρηση κι εκμεταλλεύτηκε τα 2 λάθη της Χάποελ σε μόλις 1:52 λεπτά, με τον Ρόμπινσον με 2/3 βολές στο 2' να γράφει το 2-7. Κάπου εκεί ήρθε η καθιερωμένη αλλαγή πεντάδας από τον Ταμπελίνι, με τον Ίφι να παίρνει μπρος και με 4 σερί πόντους να πηγαίνει τη γαλλική ομάδα στο +8 (5-13) στο 4'. Οι φιλοξενούμενοι είχαν παρασύρει τη Χάποελ στον ρυθμό τους, με τον Μπράιαντ να παίρνει πρωτοβουλίες και με μία ασίστ στον Οτούρου και ένα τρίποντο να μειώνει σε 13-18 στο 6'. Η Παρί φαινόταν να είναι μία ταχύτητα παραπάνω και με τον Στίβενς στο 7' να πηγαίνει και πάλι τους Γάλλους στο +8 (15-23), με τους Ουαϊνράιτ και Μπλέικνι να απανούν στο 9' για το 20-23, αλλά τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το δεκάλεπτο στο 24-30 με τον Ουατάρα και να έχουν 4/7 τρίποντα (57,1%).

Ξεκίνησε να μπαίνει στο ματς η Χάποελ και το έφερε σχεδόν στα ίσα

Η second unit του Ιτούδη στη εκκίνηση της δεύτερης περιόδου δεν απέδιδε, με τον Ρόντεν και τον Ντοκοσί στο 13' να ανεβάζουν τη διαφορά στους 9 (26-35) και τον Έλληνα τεχνικό να επαναφέρει στο παρκέ τους Μίσιτς και Μπράιαντ. Ο Αμερικανός έπιασε άμεσα δουλειά και με βολή από τεχνική ποινή στον Ταμπελίνι και δίποντο, μείωσε σε 29-35 στο 14', με τον Μίσιτς στο 15' με 2/2 να κάνει το 31-37. Η Παρί όμως βρήκε και πάλι τον τρόπο και με τρίποντο του Μόργκαν πήγε εκ νέου στους 9 (33-42), με τον Μπράιαντ (10π.) να αποτελεί τη μοναδική σίγουρη λύση για τη Χάποελ, με τον Αμερικανό να μειώνει σε 38-42 στο 16'. Το σερί των Ισραηλινών έφτασε στο 7-0 με τον Μπλέικνι για το 40-42 στο 17', με την ομάδα του Ιτούδη να σετάρει προϊόντος του χρόνου καλύτερα το ματς και να φτάνει στον πόντο στο 19' 2/2 βολές του Μίσιτς (7π.). Η Παρί ωστόσο χάρη στον Ίφι, που είχε ήδη 10 πόντους και 6 ασίστ, πήγε στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 52-53.

Έβαλε το νερό στο αυλάκι η ομάδα του Ιτούδη

Το πρώτο πρόβλημα της Παρί στο ματς ήρθε μόλις στα 61" της τρίτης περιόδου, με τον Ρόμπινσον να κάνει το 4ο φάουλ του και να πηγαίνει στον πάγκο, με τον Μπράιαντ (12π.) με 2/2 βολές να φέρνει τη Χάποελ και πάλι στον πόντο (54-55). Ο Ουαϊνράιτ στο 22' έδωσε το πρώτο προβάδισμα της ομάδας του Ιτούδη στο ματς (56-55), με τον Μάλκολμ στο 23' με τρίποντο να κάνει το 59-55. Η Χάποελ προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό της, αλλά ήταν άστοχη, με τον Φαγιέ στο 25' να μειώνει σε 61-60. Το θετικό για τους τυπικά γηπεδούχους ήταν τα 11 λάθη της Παρί, με τον Μπλέικνι (13π.) στο 27' να διαμορφώνει το 66-63. Ο Μπράιαντ (14π.) στο 28' έγραψε το 68-63, με τον Μπλέικνι (18π., 4/7 τριπ.) να έχει πάρει στην πλάτη του τους Ισραηλινούς και με νέο τρίποντο στο 29' να πηγαίνει τη Χάποελ στους 7 (73-66), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 75-69 με τον Ίφι (16π.).

Έβγαλε την υποχρέωση και μπήκε ξανά στο κόλπο της 4άδας η Χάποελ

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Μάλκολμ (10π.) να πηγαίνει τη διαφορά στους 8 (77-69), αλλά την Παρί να απαντά άμεσα και με 2 σερί τρίποντα από τους Ρόντεν και Ρόμπινσον να φέρνει το παιχνίδι σε απόσταση βολής (77-75) στο 31'. Ο Μπλέικνι (21π., 5/8 τριπ.) δήλωσε και πάλι «παρών» στο 32' για το 81-75 με σουτ από την περιφέρεια, με το ματς να γίνεται άτσαλο στη συνέχεια, τις δύο ομάδες να μένουν άποντες για σχεδόν 2 λεπτά και τον Οτούρου (11π.) στο 35' με 1/2 βολές να κάνει το 82-75. Ο Μπράιαντ (16π.) στο 36' έκανε το 84-77, με τον Ντοκοσί στο 37' να μειώνει σε 84-79, αλλά τον Μπλέικνι (24π.) να είναι και πάλι εκεί και με το 6ο του τρίποντο (6/10) να διαμορφώνει το 87-79. Τη χαριστική βολή στην Παρί την έδωσε ο Οτούρου (13π.) στο 39', που με κάρφωμα έκανε το 89-79, με το τελικό 93-82 να δίνει τη νίκη στη Χάποελ και να την βάζει και πάλι στο κόλπο της 4άδας.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 52-53, 75-69, 93-82

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