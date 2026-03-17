Η Εθνική Ελλάδος πήρε μια άνετη νίκη με 99-77 απέναντι στην Δανία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ.

H Eλλάδα υποδέχθηκε την Δανία στο «Ιβανώφειο» για την τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027, και πήρε την νίκη-πρόκριση με 99-77 για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική ήταν «καυτή» στο ξεκίνημα παίρνοντας από νωρίς διψήφια διαφορά την οποία ανέβαζε συνεχώς όσο κυλούσε το παιχνίδι, κλείνοντας εξαιρετικά το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα «καθάρισαν« το παιχνίδι, κρατώντας σταθερά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα.

Για την Εθνική ξεχώρισαν οι Άρτεμις Σπανού (26π. 17ρ.) και Μαριέλλα Φασούλα (26π. 5ρ,+.), ενώ για την Δανία οι Τζουλιάνα Οκοσούν (19π.) και Αλμπέρτε Ρίμνταλ (18π.).

Φασούλα και Σπανού οδήγησαν την Εθνική στο πρώτο ημίχρονο

Η Εθνική μας μπήκε δυναμικά στο παρκέ και προηγήθηκε με 12-4 στο 3', μετά από τρίποντο της Τσινέκε, ενώ στην επόμενη κατοχή η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +10 (14-4) με καλάθι της Φασούλα. Οι Δανέζες προσπάθησαν αν αντιδράσουν, μειώνοντας σε 22-16 στο 7', όμως οι Ελληνίδες απάντησαν, πρώτα με τρίποντο της Φασούλα και στην συνέχεια με lay up της Παρκς, κάνοντας το 27-16. Η Ελλάδα πριν το τέλος του δεκαλέπτου έφτασε και στο +14 (32-18) με δυο βολές της Τσινέκε.

Στην ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο ρυθμός δεν ήταν καλός όμως οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα με ένα 4-0, πήραν προβάδισμα +18 (38-20), δείχνοντας πως θέλουν να «κλείσουν εισιτήρια» για την τελική φάση. Στα μισά της περιόδου (16'), η Τσινέκε με όμορφο καλάθι έκανε το 49-28, δίνοντας νέο μεγαλύτερο προβάδισμα στην Εθνική. Πριν το τέλος του ημιχρόνου, η Δανία μείωσε 51-36 με την Γκούντμαν.

Η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 10 και η Ελλάδα πήρε άνετα την νίκη

Με τρίποντο της Παρκς και όμορφο καλάθι της Φασούλα από το post, η Εθνική ξέφυγε εκ νέου με +21 (62-41), βάζοντας γερές βάσεις για την νίκη. Η Δανία έδειχνε πως δεν μπορούσε να αντιδράσει απέναντι στην καταιγιστική Ελλάδα και στα μέσα της περιόδου (25') η Φασούλα με καλάθι-φάουλ έκανε το 69-48, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα πάνω από τους 20. Οι Δανέζες κατάφεραν και μείωσαν σε 73-59 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου η Εθνική βρήκε συνεχόμενους πόντους από την Σπανού και αύξησε την διαφορά στο +16 (77-61) όμως η Γκούντμαν απάντησε με τρίποντο, μειώνοντας ξανά στους 14 (77-64). Η Φασούλα με εύστοχο ζευγάρι βολών έδωσε αέρα +20 (86-66) στην Εθνική, αποκαθιστώντας την τάξη στο 35'. Η Παρκς με τρίποντη «βόμβα» έκανε το 93-69 και στην ουσία «σφράγισε» την νίκη της Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77

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