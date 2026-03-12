Κυρίαρχη ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια, επιβλήθηκε με 96-79 καλύπτοντας και το -13 της ήττας από τον Α' γύρο και αγκάλιασε έτσι το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ της Euroleague.

Με τη νίκη της αυτή (τέταρτη διαδοχική) η Ρεάλ έπιασε στη 2η θέση τον Ολυμπιακό και τη Βαλένθια στο ίδιο ρεκόρ (20-11) και διατήρησε απόσταση τριών νικών από την 5η θέση. Στην επόμενη αγωνιστική (32η) η Ρεάλ αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζαλγκίρις (20/3, 20:00), ενώ η Βαλένθια υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (19/3, 19:00) στο δεύτερο δικό της συνεχόμενο εγχώριο ντέρμπι.

Για τους νικητές, που σούταραν με 45% από το τρίποντο (16/35), πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 16 πόντους και ακολούθησε ο Γκάμπριελ Ντεκ με 14 πόντους, ενώ άγγιξαν το νταμπλ-νταμπλ οι Φακούντο Καμπάτσο (9π., 9ασ.) και Έντι Ταβάρες (8π., 9ριμπ.). Για τη Βαλένθια ξεχώρισε επιθετικά ο Ζαν Μοντέρο με 18 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τη Βαλένθια χάρη στα απανωτά τρίποντα των Μπαντιό, Μούρ και Μοντέρο να προηγείται 12-16, όμως η Ρεάλ απάντησε με τον ίδιο τρόπο με τους Φελίζ και Ντεκ για το 20-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να «χτυπούν» πίσω από τα 6,75 και με δράστες τους Ρίβερς, Μοντέρο και Πουέρτο δημιούργησαν το 27-32. Εκεί, η άμυνα της Ρεάλ έσφιξε και με ομαδικό παιχνίδι, επιθετικό πλουραλισμό και τον Χεζόνια να αφυπνίζεται, έκλεισε το ημίχρονο στο 51-43.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν και σκοράροντας κοντά στο καλάθι με τους Οκέκε και Ταβάρες ξέφυγαν με 59-45 και με τρίποντο του Αμπάλντε πήγαν στο +19 (67-48). Ωστόσο, η Βαλένθια κατάφερε να μείνει στο ματς, μειώνοντας στο 75-65 της τρίτης περιόδου. Δύo σερί τρίποντα από Ντεκ και Λάιλς έβαλαν τη Ρεάλ ξανά σε απόσταση ασφαλείας (83-67) και με τον ίδιο τρόπο οι Καμπάτσο και Γιουλ έγραψαν το 91-73 στο 36'. Τα πάντα κρίθηκαν στο 5-0 σερί της Ρεάλ για το 96-76 στο 1'15'' πριν το φινάλε, καθώς οι «νυχτερίδες» δεν πρόλαβαν κάτι άλλο από το να μειώσουν απλά στο τελικό 96-79.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 51-43, 75-65, 96-79

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.