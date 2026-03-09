Γιόκιτς: «Δεν έχω κάτι με την Euroleague ή την Ευρώπη, αλλά δεν θα επιστρέψω»

Ο Νίκολα Γιόκιτς σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν θα επιστρέψει στο μέλλον στην Ευρώπη και θα κλείσει την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο « X&O's Chat»:

«Όχι δεν θα επιστρέψω. Δεν έχω τίποτα εναντίον της Euroleague ή της Ευρώπης, αλλά δεν θα το έκανα. Το ΝΒΑ είναι με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, με τους καλύτερους παίκτες. Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό, γιατί όταν ο κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει άμυνα στο ΝΒΑ. Ανοησίες.

Αν κάποιος το βλέπει και επιμένει σε αυτό, τότε δεν καταλαβαίνει από μπάσκετ. Ο Ντόντσιτς δεν έπαιξε στο Eurobasket και σημείωνε 30 πόντους σε όλους; Μερικές φορές σκοράρει εκεί περισσότερο από ό,τι στο ΝΒΑ. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που λένε ότι το ΝΒΑ είναι ευκολότερο»;