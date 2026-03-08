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Έκανε το «μπαμ» με τον Πάτι Μιλς η Τενερίφη (pic)

Μπάσκετ
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Έκανε το «μπαμ» η Τενερίφη ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αυστραλού γκαρντ, Πάτι Μιλς.

Στην Ισπανία και την Τενερίφη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτι Μιλς. Ο Αυστραλός γκαρντ με την σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ αποφάσισε να «δοκιμαστεί» στην Ευρώπη, με την Ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του. 

Η Τενερίφη βρίσκεται στην 8η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος ενώ συνεχίζει και στην φάση των «16 του Basketball Champions League.

Δείτε την φωτογραφία με την ανακοίνωση

Έκανε το «μπαμ» με τον Πάτι Μιλς η Τενερίφη (pic)