Έκανε το «μπαμ» με τον Πάτι Μιλς η Τενερίφη (pic)

Στην Ισπανία και την Τενερίφη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτι Μιλς. Ο Αυστραλός γκαρντ με την σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ αποφάσισε να «δοκιμαστεί» στην Ευρώπη, με την Ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Η Τενερίφη βρίσκεται στην 8η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος ενώ συνεχίζει και στην φάση των «16 του Basketball Champions League.
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Hay nombres que no necesitan presentación…— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) March 8, 2026
🙌 ¡Bienvenido a La Laguna Tenerife, Patty Mills! 💛🖤
👋 Welcome, @Patty_Mills! 🤝
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