Έκανε το «μπαμ» με τον Πάτι Μιλς η Τενερίφη (pic)

Έκανε το «μπαμ» η Τενερίφη ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αυστραλού γκαρντ, Πάτι Μιλς.

Στην Ισπανία και την Τενερίφη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτι Μιλς. Ο Αυστραλός γκαρντ με την σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ αποφάσισε να «δοκιμαστεί» στην Ευρώπη, με την Ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Η Τενερίφη βρίσκεται στην 8η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος ενώ συνεχίζει και στην φάση των «16 του Basketball Champions League.

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