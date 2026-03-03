ΠΑΟΚ: Το ταξίδι - αστραπή του Βεζυρτζή στην Ιταλία και η συμφωνία με τον Τρινκιέρι

Το χρονικό της συμφωνίας με τον Αντρέα Τρινκιέρι και πως εξασφάλισαν το «ναι» του Ιταλού τεχνικού οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Υπόθεση δύο ημερών ήταν η οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Οι διοικούντες της ασπρόμαυρης ΚΑΕ γνώριζαν για τη διαθεσιμότητα του Ιταλού προπονητή από την στιγμή που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, χωρίς όμως να δείξουν εμπράκτως το όποιο ενδιαφέρον υπήρχε.

Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε οι άνθρωποι του Δικεφάλου αποφάσισαν να προσεγγίσουν την πλευρά του Ιταλού προπονητή. Έτσι, μετά από επαφές που έγιναν, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής μαζί με τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Νίκο Μπουντούρη ταξίδεψαν το Σάββατο (28/2) στην Ιταλία για να συναντήσουν τον Τρινκιέρι και να συζητήσουν την πιθανότητα συνεργασίας.

Στον Ιταλό τεχνικό αναλύθηκε η στόχευση του ΠΑΟΚ υπό τον νέο ιδιοκτήτη, Αριστοτέλη Μυστακίδη, οι βλέψεις που υπάρχουν για το μέλλον, οι φιλοδοξίες και το όραμα για μια δυνατή ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους. Ο ίδιος μέσα σε λίγες ώρες συζήτησης με τους κ.κ. Βεζυρτζή και Μπουντούρη πείστηκε για το πλάνο που του παρουσιάστηκε, το μπάτζετ που θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του, όσο και για τους δικούς του οικονομικούς όρους.

Άμεσα υπήρξε προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία οριστικοποιήθηκε μία μέρα μετά και τη Δευτέρα επισημοποιήθηκε το οριστικό της υπόθεσης, που φέρνει τον Τρινκιέρι για τα επόμενα τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ.