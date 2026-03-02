Αντρέα Τρινκιέρι ο στόχος του ΠΑΟΚ!

Το απόλυτο... μπαμ με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό επιχειρεί να κάνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ο Γιούρε Ζντοβτς θα αποτελέσει παρελθόν από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που κάνει, έχει ως στόχο της τον άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό, που τα τελευταία χρόνια ανήκει στο κλαμπ των «προπονητών της Euroleague».
Ο Τρινκιέρι την τελευταία δεκαετία έχει δουλέψει στη Μπάμπεργκ, την Παρτιζάν, τη Μπάγερν Μονάχου και τη Ζαλγκίρις, με τον ΠΑΟΚ να τον προσεγγίζει σε αρχικό στάδιο.