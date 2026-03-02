Αντρέα Τρινκιέρι ο στόχος του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει τον Ιταλό τεχνικό και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε η πρώτη κίνηση προς την πλευρά του.

Το απόλυτο... μπαμ με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό επιχειρεί να κάνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Γιούρε Ζντοβτς θα αποτελέσει παρελθόν από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που κάνει, έχει ως στόχο της τον άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό, που τα τελευταία χρόνια ανήκει στο κλαμπ των «προπονητών της Euroleague».

Ο Τρινκιέρι την τελευταία δεκαετία έχει δουλέψει στη Μπάμπεργκ, την Παρτιζάν, τη Μπάγερν Μονάχου και τη Ζαλγκίρις, με τον ΠΑΟΚ να τον προσεγγίζει σε αρχικό στάδιο.