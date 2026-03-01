Αβέβαιο το μέλλον του Μπολ στο ΝΒΑ: Καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται για την απόκτησή του

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς παραχώρησαν τον Λόνζο Μπολ στους Γιούτα Τζαζ και αυτοί αργότερα τον άφησαν ελεύθερο. Ο παίκτης παραμένει free agent και πλέον φαντάζει δύσκολο να βρει κάποιο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.
Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ, πολλοί άνθρωποι της λίγκας πιστεύουν πως ο Μπολ ενδέχεται να μην αγωνιστεί ξανά στον «μαγικό κόσμο», καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους πολλούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει.
Ο 28χρονος συνεχίζει να προπονείται κανονικά και περιμένει ακόμα μία ευκαιρία. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως ίσως θα πρέπει να ψάξει και εκτός του ΝΒΑ, αν θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του.