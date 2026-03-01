Αβέβαιο το μέλλον του Μπολ στο ΝΒΑ: Καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται για την απόκτησή του

Η καριέρα του Λόνζο Μπολ στο ΝΒΑ ενδέχεται να φτάνει προς το τέλος της, καθώς καμία ομάδα του ΝΒΑ δεν ενδιαφέρεται πλέον για την απόκτησή του.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς παραχώρησαν τον Λόνζο Μπολ στους Γιούτα Τζαζ και αυτοί αργότερα τον άφησαν ελεύθερο. Ο παίκτης παραμένει free agent και πλέον φαντάζει δύσκολο να βρει κάποιο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ, πολλοί άνθρωποι της λίγκας πιστεύουν πως ο Μπολ ενδέχεται να μην αγωνιστεί ξανά στον «μαγικό κόσμο», καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους πολλούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει.

Ο 28χρονος συνεχίζει να προπονείται κανονικά και περιμένει ακόμα μία ευκαιρία. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως ίσως θα πρέπει να ψάξει και εκτός του ΝΒΑ, αν θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του.