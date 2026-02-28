Ο Mr. Coco-mat ανέλαβε το Σπόρτιγκ και ο ιστορικός σύλλογος ετοιμάζει… αντεπίθεση

Ο Mr. Coco-mat, Μιχάλης Ευμορφίδης, ανέλαβε θέση προέδρου στο ιστορικό Σπόρτιγκ και φέρνει... αντεπίθεση για τον σύλλογο.

Το ΔΣ του Σπόρτιγκ άλλαξε από την Τετάρτη (25/2) και ο Mr Cocomat, Μιχάλης Ευμορφίδης, ανέλαβε θέση προέδρου.

Το οικονομικό μέγεθος του επιχειρηματία δείχνει πως ο ιστορικός σύλλογος μπαίνει σε νέα εποχή. Κι αυτό γιατί ο Ευμορφίδης μεγάλωσε απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο του Σπόρτιγκ, γνωρίζει το «βάρος» της ομάδας, αλλά και τι χρειάζεται για να επιστρέψει στα «σαλόνια».

Ο Mr. Coco-mat, λοιπόν, μπήκε στο ΔΣ και ο σύλλογος μπορεί να ονειρεύεται καλύτερες μέρες...

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρώτο του μέλημα είναι να γίνει ξανά το γήπεδο της ομάδας όχι απλά λειτουργικό, αλλά ένα μικρό... κόσμημα στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ο ΣΠΟΡΤΙΓΚ.

Την Τετάρτη 25/2/2026 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ : ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ : ΦΕΝΕΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ : ΓΚΑΛΛΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ : ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ