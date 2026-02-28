H Ισλανδία σόκαρε την Λιθουανία με επική ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Φρίντρικσον

Η Ισλανδία κατάφερε το... ακατόρθωτο απέναντι στην Λιθουανία, αφού επέστρεψε από το -21 μέσα σε έξι λεπτά και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με 86-85.

Οι Λιθουανοί έδειχναν να ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα και να έχουν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση νίκη, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 56-77 έξι λεπτά πριν την λήξη του αγώνα.

Σε εκείνο το σημείο, όμως οι Ισλανδοί εξαπέλυσαν μια επική αντεπίθεση και με επί μέρους 30-8, έφεραν τούμπα το ματς, με τον πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου, Έλβαρ Φρίντρικσον να χαρίζει στους Ισλανδούς τη νίκη με buzzer beater.

Ο Φρίντρισκον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 34 (7/15 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/3 βολές), σημειώνοντας μάλιστα 17 πόντους στο τελευταίο εξάλεπτο της αναμέτρησης!

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 19-23, 11-24, 32-17.