Ο Ολυμπιακός είχε δύο ευκαιρίες και τις πέταξε, ο ασυγκράτητος Γκος τιμώρησε κάθε λάθος και η Ζαλγκίρις σε δραματικό ματς υποχρέωσε τους ερυθρόλευκους σε ήττα με 99-94.

Ο Ολυμπιακός είχε δυο ευκαιρίες να δραπετεύσει από το Κάουνας, ωστόσο πρώτα ο Φουρνιέ και έπειτα ο Ντόρσεϊ τις πέταξαν στα σκουπίδια, με την Ζαλγκίρις να κερδίζει με 99-94 σε ματς θρίλερ δυο παρατάσεων.

Οι «ερυθρόλευκοι» με την ήττα έπεσαν στο 18-10 και έχασαν σημαντική ευκαιρία με διπλό να εδραιωθούν για τα καλά στην τετράδα, με την ομάδα του Κάουνας να ανεβαίνει στο 17-12 βάζοντας φωτιά στα play-off.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασαν αρκετές φορές ένα σουτ μακριά από τη νίκη, ενώ απόλεσαν διαφορά 6π. (63-69) 4' πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, σε σημείο που έδειχναν να ελέγχουν το παιχνίδι. Οι κακές επιλογές και οι βεβιασμένες επιθέσεις, ήταν αυτές που στοίχισαν στους Πειραιώτες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9/30τρ. και 14 λάθη.

Ο Ουίλιαμς-Γκος μπορεί βάσει pir να μην ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ήταν όμως ο παίκτης που «σκότωσε» τους «ερυθρόλευκους» στο φινάλε. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε 23 πόντους, με 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ, την ώρα ο Φρανσίσκο συμπλήρωσε επίσης 23 πόντους με 7 ασίστ. Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Μόουζες Ράιτ (14π. 13ρ.), καθοριστικός στο φινάλε ο Μάοντο Λο (15π.).

Από την άλλη πλευρά ο Εβάν Φουρνιέ βρέθηκε σε «καυτή» βραδιά (32π. 9ρ. 5/9τρ), ωστόσο έκανε λάθη σε κρίσιμα σημεία, με το καθοριστικότερο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας όταν δεν έδωσε την μπάλα στον Ουόκαπ. Πολύ καλή εμφάνιση του Ντόρσεϊ (16π. 4ρ.) ωστόσο πήρε κακή επίθεση στο τέλος της πρώτης παράτασης. Γεμάτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με 14π. 7ρ. και 6ασ. που αποβλήθηκε με πέντε φάουλ.

Βρήκε σκορ με Τζόουνς και Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός, σε ισορροπία το πρώτο δεκάλεπτο

Mε τον Άλεκ Πίτερς στο «4» ελέω της απουσίας του Σάσα Βεζένκοφ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο «5» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση, με τον Ντόρσεϊ να ανοίγει λογαριασμό για το 2-3. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ρυθμό στην επίθεση τους (4-7 στο 2’), ο Τζόουνς κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (4π. 3ρ. 1ας.) με τον Ουίλιαμς-Γκος να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία (9-9 στο 4’). Το σερί της ομάδας του Κάουνας ανέβηκε στο 7-0 (11-9), την ώρα που ο Ουόκαπ χρεώθηκε με δυο γρήγορα φάουλ, με τον Νιλικίνα παίρνει την θέση του. Οι Πειραιώτες έβαλαν πίεση στην άμυνα τους, βρήκαν σκορ από τον πολύ καλό Ντόρσεϊ (7π. 14-15 στο 7’), με τον Ράιτ να απαντά για το 16-15. Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τις δυο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία (18-18) σε ένα παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό.

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, με κυρίαρχο Τζόουνς

Όπως συνηθίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέταξε την second unit στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα ελέω Φουρνιέ (7π. 20-26 στο 12’). Ο Γάλλος σταρ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, έφτασε τους 10π. για το 20-29 στο 13’, με την Ζαλγκίρις να βγάζει αντίδραση, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου (28-31 στο 15’). Ο Λο με τρίποντο έφερε σε ισορροπία το ματς (31-31), με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντά με γκολ φάουλ φτάνοντας τους 9π. (5ρ. 2ας.). Ο Φρανσίσκο έκανε την ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα (9π. 35-36 στο 18’), ωστόσο οι Πειραιώτες διατηρούσαν το ισχνό τους προβάδισμα +4 (35-39 στο 19’), με τους πρώτους πόντους του ΜακΚίσικ. To φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +2 (37-39), με τον Ολυμπιακό να έχει φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα του.

Πήρε διψήφια διαφορά με δράστη τον Ουόρντ και όπλο την άμυνα ο Ολυμπιακός

Με καλάθι και φάουλ του Ουόρντ μπήκε ο Ολυμπιακός (37-42), με τον Ουίλιαμς-Γκος να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 39-42. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κυκλοφορούσαν εξαιρετικά την μπάλα, που είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους και με επιμέρους 2-9 σε 2’ πήρε για πρώτη φορά αέρα 9π. (39-48 στο 22’). Ο Ουόκαπ για πρώτη φορά έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα των «ερυθρολεύκων» (+10, 41-51 στο 24’), που είχαν φέρει το ματς εκεί που ήθελαν. Η ομάδα του Κάουνας έβγαλε αντίδραση, βρήκε σκορ από τους Μπραζντέικις και Ράιτ (50-55 στο 27’), την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε κολλήσει στην επίθεση. Ο Χολ ξεκόλλησε με κάρφωμα τους «ερυθρόλευκους» (52-57 στο 28’), με τους παίκτες του Μασιούλις να είναι άστοχοι από την γραμμή των βολών (2/6β. σε 2’). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +9 (51-60), με τον Νιλικίνα να βάζει καθοριστικό σουτ στο φινάλε.

Ματς θρίλερ, με εκατέρωθεν λάθη στο φινάλε και τελικά... παράταση

Η Ζαλγκίρις έπαιζε το τελευταίο της χαρτί στο παιχνίδι, έβαλε πίεση στην άμυνα της, με τον Λο να μειώνει στο -5 (57-62 στο 31') και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα τάιμ-άουτ. Ο Γερμανός γκαρντ είχε αναλάβει δράση στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Μπραζντέικις να μειώνει στο πόντο, βάζοντας φωτιά στην Zalgirio Arena (61-62 στο 33'). Ο Φουρνιέ έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό με τρίποντο (61-65 στο 24'), με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν την πίεση στην άμυνα τους (61-66 στο 35'). Ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά την κρίσιμη ώρα (18π. 63-69 στο 36'), με τον Ουίλιαμς-Γκος να απαντά με καθοριστικό τρίποντο (66-69). Ουόκαπ και Φουρνιέ αστόχησαν σε κακές επιθέσεις, με τον Γκος να σκοράρει ξανά από τα 6.75μ. ισοφαρίζοντας σε 69-69 στο 38'. Ο Φουρνιέ έγραψε το 69-71 με λέι-απ, με τον Φρανσίσκο να διαμορφώνει το 71-71 στο 38'. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καθαρό μυαλό στην τελική ευθεία, με τον Μάοντο Λο να κάνει το 73-71 με 2/2β. Ο Φουρνιέ έκανε λάθος πάσα προς τον Τζόουνς, ωστόσο η Ζαλγκίρις έχασε δυο συνεχόμενες ευκαιρίες να πάρει προβάδισμα παραπάνω από ένα σουτ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με λέι-απ διαμόρφωσε το 73-73 26'' πριν το τέλος, με τον Φρανσίσκο να αστοχεί στην τελευταία επίθεση της Ζαλγκίρις 5'' πριν το τέλος. Ο Φουρνιέ πήρε το ριμπάουντ, έτρεξε το γήπεδο ωστόσο δεν πάσαρε στον ελεύθερο Ουόκαπ με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση (73-73).

«Καυτός» αλλά μοιραίος στην παράταση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Με 1/2β. του Ντόρσεϊ μπήκε στην παράταση ο Ολυμπιακός, με τον Ουίλιαμς-Γκος να απαντά με λέι-απ για το 75-74. Ο Ντόρσεϊ με δύσκολο σουτ από μέση απόσταση έγραψε το 75-76 στο 42', με τον ομογενή γκαρντ να έχει πάρει φωτιά στην παράταση γράφοντας το 76-78. Ο Μόουζες Ράιτ με 1/2β. μείωσε σε 77-78, με τον Ντόρσεϊ να αστοχεί σε κρεμασμένο σουτ. Ο Φρανσίσκο με τρίποντο έγραψε το 80-78 στο 44', με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν σε βεβιασμένες επιθέσεις. Ο Γάλλος γκαρντ της Ζαλγκίρις με 2/2β. διαμόρφωσε το 82-78, με τον Φουρνιέ να σκοράρει με λέι-απ για το 82-80 ένα λεπτό πριν το φινάλε. Ο Ουόκαπ έκλεψε την μπάλα από τον Φρανσίσκο, με τον Ντόρσεϊ σε 82-82 39'' πριν το τέλος. Ο Μόουζες Ράιτ αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, με τον Ντόρσεϊ να αναλαμβάνει την τελευταία επίθεση. Ο Ομογενής γκαρντ πήρε «κρεμασμένο» σουτ, με την αναμέτρηση να οδηγείται ξανά στην παράταση (82-82).

Οι κακές επιλογές των «ερυθρολεύκων» στοίχισαν στο φινάλε, πήρε τη νίκη η Ζαλγκίρις σε ματς θρίλερ

Ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους στην δεύτερη παράταση, με τον Φουρνιέ να γράφει με τρίποντο το 82-87. Η απάντηση της Ζαλγκίρις ήταν άμεση, με τους Ουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο να γράφουν το 88-87. Ο Φουρνιέ με λέι-απ έγραψε το 88-89, με τον Γκος να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 90-89 στο 48'. Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» αστόχησε σε σουτ από τα 6.75μ. με τον Λο να στέλνει την διαφορά στο +4 (93-89) με 1:23' να μένει για το φινάλε. Ο Ντόρσει αστόχησε σε τρίποντο, με τον Ουόκαπ να παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ και το Φουρνιέ να σκοράρει για τρείς για το 92-91. Οι Πειραιώτες έπαιξαν κακή άμυνα, με τον Γκος να σκοράρει ξανά από τα 6.75μ. για το 96-92. Ο Φουρνιέ έκανε ξανά λάθος, με τον Ουίλιαμς-Γκος να κλέβει και να κερδίζει το φάουλ σκοράροντας μια από τις δυο βολές για το 97-92. Ο Φουρνιέ με 2/2β. έκανε το 97-94, με τον Φρανσίσκο να γράφει το τελικό 99-94 από την γραμμή της φιλανθρωπίας.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-57, 73-73, 82-82, 99-94 (2 παρ.)

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης