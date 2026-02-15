Οκτώ νίκες σε 17 αγώνες ο Παναθηναϊκός μέσα στο 2026!

Εδώ και 45 ημέρες ο Παναθηναϊκός του μεγαλύτερου οικονομικού προυπολογισμού στην Ευρώπη τρέχει με ένα ποσοστό νικών-ηττών κοντά στο 50%!

Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία λέει ένα ρητό και κάτι αντίστοιχο ισχύει στον φετινό Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει επενδύσει ένα πακτωλό χρημάτων προκειμένου να επανφέρει το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ευρώπης, ωστόσο οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί δεν αποτυπώνονται στο παρκέ, με τους «πράσινους» να έχουν τον μεγαλύτερο οικονομικό προυπολογισμό στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε 17 αναμετρήσεις μέσα στο 2026 έχει μόλις 8 νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, μετρώντας ένα ποσοστό νικών-ηττών κοντά στο 50%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού μέσα στο 2026:

2/1 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87

4/1 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 92-85

6/1 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

8/1 Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια 84-71

11/1 Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-86

15/1 Μπάγερν - Παναθηναϊκός 85-78

18/1 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74

20/1 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74

22/1 Μακάμπι - Παναθηναϊκός 75-71

25/1 Παναθηναϊκός - Μαρούσι 92-81

30/1 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 78-79

1/2 Άρης - Παναθηναϊκός 102-95

3/2 Παναθηναϊκός - Ρεάλ 82-81

5/2 Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 78-62

8/2 Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 53-78

13/2 Παναθηναϊκός - Φενέρ 83-85

15/2 Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102