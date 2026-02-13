«Κλείνει στην Dubai BC ο Οκόμπο»

Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μονακό, οδηγεί τα αστέρια της μακριά από το Πριγκιπάτο.

Ένας από αυτούς που πρόκειται να αποχωρήσουν είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, η "νεοφώτιστη" της Euroleague, Dubai BC έχει συμφωνήσει για τη νέα σεζόν με τον 28χρονο γκαρντ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η οποία ταλανίζεται από μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Ο Οκόμπο μένει ελεύθερος τον Ιούνιο από τη Μονακό και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Άραβες έχουν κερδίσει την κούρσα της απόκτησής του, αφού υπάρχουν κι άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες.

Τη φετινή σεζόν ο Γάλλος διεθνής άσος μετράει 11 πόντους και 4 ασίστ μ.ο. στην Euroleague.