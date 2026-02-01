Στην Τούμπα αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός - Τίμησε τα αδικοχαμένα «αετόπουλα» (vid)

Στην Τούμπα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού Aktor, για να αποτίσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Aktor, ο οποίος στις 16:00 αντιμετωπίζει τον Άρη και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ βρέθηκε το πρωί στην Τούμπα.

Ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος, συνοδευόμενος από τον Δημήτρη Κοντό, οι βοηθοί του Άταμαν Χρήστος Σερέλης και Σάββας Καμπερίδης και οι Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ άφησαν λουλούδια έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στη μνήμη των επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός Aktor αγωνίστηκε στη Λιόν, απέναντι στη Βιλερμπάν, μια μέρα μετά το Λιόν-ΠΑΟΚ, με το κλίμα στην πόλη να είναι βαρύ, λόγω της τραγωδίας.

«Ό,τι και να πει κανείς, η μόνη σκέψη βρίσκεται στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος. Είναι τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας τα παιδιά. Το πένθος είναι βαρύ και για την Ελλάδα και για τους γονείς. Θα είμαστε δίπλα τους. Η σκέψη μας θα είναι πάντα μαζί τους. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της ομάδας και όλου του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός», ανέφερε ο Βασίλης Παρθενόπουλος.

Ο Ντίνος Μήτογλου από την πλευρά του δήλωσε: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τα παιδιά, συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Ηρθαμε να τους τιμήσουμε κι εμείς».