Ξανά στα «πιτς» ο Γιάννης: Πρόβλημα στη γάμπα και πιθανή απουσία 4-6 εβδομάδων

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς και όπως ανέφερε ο ίδιος αναμένεται να μπει στα «πιτς» για διάστημα 4-6 εβδομάδων.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από θλάση στη δεξιά γάμπα και μιλώντας στα media μετά το ματς με τους Νάγκετς έκανε λόγο για πιθανή απουσία του που θα φτάνει τον 1-1,5 μήνα.

Το Σάββατο (24/1) ο "Greek Freak" αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς, με την προθεσμία των ανταλλαγών στο ΝΒΑ να πλησιάζει και τον «μαγικό κόσμο» να... κινείται γύρω του.

«Μετά τη μαγνητική πιθανότατα θα μου πουν πως έχω ένα πρόβλημα στη γάμπα και με βάση το πρωτόκολλο θα πρέπει να απουσιάσω για 4-6 εβδομάδες. Αυτό το λέω με βάση την εμπειρία μου στο ΝΒΑ. Στη συνέχεια, θα δουλέψω πολύ σκληρά για να επιστρέψω στα τέλη Φλεβάρη ή στις αρχές Μάρτη. Ελπίζω πως η ομάδα θα είναι σε μια θέση που θα μπορεί έστω να παίξει στα πλέι οφ. Θα τα δούμε όλα μέρα με τη μέρα, αφού γίνω καλύτερα», ήταν τα λόγια του.