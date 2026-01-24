Νέος συναγερμός στους Μπακς με Γιάννη! (vids)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έσφιξε τα δόντια στην αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς, όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στο πόδι, όμως δεδομένης της κρισιμότητας του αγώνα, έσφιξε τα δόντια και άντεξε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Σε προσπάθειά του όμως για να φύγει γρήγορα στην επίθεση «προδόθηκε» από το πόδι του και ζήτησε από τον Ντοκ Ρίβερς να πάρει τάιμ άουτ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να αποχωρεί για τα αποδυτήρια.

Μετά από λίγο ο Γιάννης επέστρεψε στο παρκέ για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του, έχοντας δεμένο το πόδι του και όπως είναι φυσικό, έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία στους Μιλγουόκι Μπακς.

Thanasis Antetokounmpo consoling his brother Giannis while he's injured on the bench ❤️ pic.twitter.com/zkO9TsrJOp — NBA on Prime (@NBAonPrime) January 24, 2026

Giannis Antetokounmpo left the game after suffering an apparent lower leg injury.



