«Δεν συζητούν για ανταλλαγή του Τάουνς οι Νικς»

Αμερικανικά δημοσιεύματα έβαλαν... φωτιά όσον αφορά πιθανό trade των Νικς για τον Καρλ-Άντονι Τάουνς. Ωστόσο, ο Ίαν Μπέγκλεϊ, δημοσιογράφος των Νικς με δημοσίευμα του έβαλε τα πράγματα στην θέση τους.
Ο δημοσιογράφος του SNY, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Υόρκη δεν συζητά στην πραγματικότητα πιθανές συμφωνίες γύρω από τον Τάουνς. «Είδα αναφορές ότι οι Νικς είναι ανοιχτοί σε ανταλλαγές. Έλεγξα τη Δευτέρα και όλα όσα συγκέντρωσα ήταν ότι οι Νικς δεν έχουν συζητήσεις για την ανταλλαγή του Καρλ-Άντονι Τάουνς», δήλωσε ο Μπέγκλεϊ στο The Putback.
Το μέλλον του Τάουνς στη Νέα Υόρκη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα τελειώσει αυτή η σεζόν για τη Νέα Υόρκη, εν μέσω των προσδοκιών για τον τίτλο.
"I checked around on this Monday, everything that I gathered is the Knicks are not having conversations on trading Karl-Anthony Towns"— Knicks Videos (@sny_knicks) January 22, 2026
