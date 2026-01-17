Ερυθρός Αστέρας: Επέστρεψε στη δράση μετά από 10 μήνες ο Μπολομπόι

Σημαντική επιστροφή για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Τζόελ Μπολομπόι έπαιξε ξανά μετά από 10 μήνες απουσίας!

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τραυματιστεί στις 13 Μαρτίου του 2025 στο πόδι, ακολούθησε επέμβαση στις ΗΠΑ και αποθεραπεία. Σήμερα, στις 17 Ιανουαρίου του 2026 ο Μπολομπόι επέστρεψε στη δράση, αφού έπαιξε για 8 λεπτά στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Ζαντάρ με 80-67 για την 15η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας.

Στα λεπτά που πήρε έμεινε άποντος (0/1 διποντο), αλλά μάζεψε 4 ριμπάουντ και έκανε 1 κόψιμο. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 15 πόντους και ακολούθησε ο Ντέγιαν Νταβιντόβατς με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Με τη νίκη αυτή ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 10-3 και ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου της Αδριατικής Λίγκας με την Τσεντεβίτα. Η Ζαντάρ γνώρισε την τέταρτη σερί της ήττα και έπεσε στο 4-10 και στο ματς ξεχώρισε ο Λόβρο Μαζουλίν με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 34-42, 46-68, 67-80