Ενίσχυση από το WNBA για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Eurocup

Η Μερσίν, που θα αποτελέσει την επικείμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού στους «8» του Eurocup, ενισχύθηκε στη θέση «1» ανακοινώνοντας την απόκτηση της Λίντσεϊ Άλεν.

Η τουρκική ομάδα αναμένεται να βρεθεί στον δρόμο του «τριφυλλιού» στα προημιτελικά του Eurocup -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- και το πρωί του Σαββάτου (17/1) ανακοίνωσε πως ενισχύθηκε στη θέση της πλέι μέικερ.

Συγκεκριμένα, η Μερσίν έκανε δική της την 30χρονη πόιντ γκαρντ Λίντσεϊ Άλεν, η οποία πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας της τα τελευταία χρόνια στο WNBA.

Η Άλεν έχει αγωνιστεί σε 214 παιχνίδια του «μαγικού κόσμου», μετρώντας 4,4 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα. Το αδύναμό της σημείο είναι το τρίποντο (25,6%), όμως ξεχωρίζει για τις δημιουργικές της ικανότητες και μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την τουρκική ομάδα.