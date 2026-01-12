Ο Παναθηναϊκός τις έχει 1.500!

Έπειτα από το 94-86 απέναντι στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός έγινε ο πρώτος σύλλογος που μετράει 1.500 νίκες στο πρωτάθλημα Α' Εθνικής, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί από σημαντική απόσταση. Γράφει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου...

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Φεβρουαρίου 1964. Η κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου και του Γεώργιου Παπανδρέου μετρούσε μόλις μία εβδομάδα ζωής, σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο για τη χώρα. Οι Beatles βρίσκονται στα ντουζένια τους, προκαλώντας παγκόσμιο παροξυσμό, ο Μάνος Χατζιδάκις εμπνέεται το Χαμόγελο της Τζοκόντας στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ο Γιώργος Σεφέρης έχει μόλις κερδίσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, η «πράσινη γραμμή» της Λευκωσίας είναι γεγονός και τα μισά σπιτικά της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν καν μπάνιο.

Κάπως έτσι ήταν η Ελλάδα, τη μέρα που διεξήχθη η 1η αγωνιστική του παρθενικού πρωταθλήματος Α' Εθνικής Κατηγορίας στο μπάσκετ. Τα ιδιόκτητα κλειστά γυμναστήρια στη χώρα ήταν... το εξής ένα: ο «Τάφος του Ινδού»! Η καλαθοσφαίριση ακολουθούσε νεϊσμιθικά, πρωτόλεια πρότυπα, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται σε ανοικτά γήπεδα, άλλοτε με τσουχτερό κρύο και άλλοτε ακόμα και με έντονη βροχή! Γραμμή τριπόντου δεν είχε καν χαραχτεί (αυτό θα αργούσε μία εικοσαετία), πολλές μπασκέτες ήταν ξύλινες, οι θεατές φορούσαν επίσημη αμφίεση, ενώ ορισμένοι παίκτες εκτελούσαν ελεύθερες βολές με το περίφημο στιλ της «κουτάλας»!

Σε ένα από αυτά τα γήπεδα, στην Κυψέλη, και υπό αυτές τις συνθήκες πάνω-κάτω, ο κραταιός τη δεκαετία του 1950 Πανελλήνιος φιλοξενούσε τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι», σύμφωνα με την εφημερίδα «Ομάδα», θα πετύχουν «ευρεία νίκη» επί των «Ολυμπιονικών» με 67-56 (ημίχρονο 30-29 υπέρ του Τριφυλλιού). Τους πόντους του συγκροτήματος του Νίκου Μήλα (μετέπειτα προπονητή της Κυπελλούχου Ευρώπης ΑΕΚ) πέτυχαν οι: Παναγιωταράκος 20, Ταβουλάρης 18, Χαϊκάλης 11, Πολίτης 8, Κυρίτσης 6, Βασιλακόπουλος 2, Παπαδημητρίου 2, Αντωνιάδης.

Η νίκη αυτή δεν αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό (ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έπειτα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον δευτεραθλητή Ηρακλή Θεσσαλονίκης), έμελλε όμως να είναι ιστορική για τον αθηναϊκό σύλλογο, αφού ήταν η πρώτη από τις πολλές που θα ακολουθούσαν στο μέλλον. Στις 11 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή σχεδόν 62 χρόνια αργότερα, όχι σε ανοικτό γήπεδο, αλλά σε ένα από τα πιο μεγάλα και σύγχρονα κλειστά της Ευρώπης, το ΟΑΚΑ (ή Telekom Center Athens όπως λέγεται πλέον), ο πολυνίκης της ελληνικής καλαθοσφαίρισης θα σημειώσει την υπ' αριθμόν 1.500 νίκη της ιστορίας του (σε συνολικά 1.840 παιχνίδια, δηλαδή έχοντας ενεργητικό 1.160 νίκες), σε επίπεδο Α' Εθνικής.

Ο δεύτερος στη σχετική λίστα Ολυμπιακός, του οποίου η επικράτηση με αντίπαλο τον Τρίτωνα την ίδια μέρα (23 Φεβρουαρίου 1964) με σκορ 43-40 δεν στάθηκε αρκετή για να αποφύγει τον υποβιβασμό στη Β' Εθνική (όπου παρέμεινε επί τρεις συνεχείς περιόδους), παρακολουθεί από μακριά τον «αιώνιο». Οι «ερυθρόλευκοι», κερδίζοντας εμφατικά στην Καρδίτσα την ομώνυμη ομάδα με 120-80, συμπλήρωσαν 1.303 νίκες σε επίπεδο Α' Εθνικής, βρίσκονται δηλαδή 200 -παρά 3- ροζ φύλλα πίσω από το Τριφύλλι...

Αναλυτικά τα ρεκόρ των δύο «αιωνίων»:

1. Παναθηναϊκός: 1.500 νίκες - 340 ήττες (1.160 νίκες ενεργητικό - ποσοστό νικών 81,52%)

2. Ολυμπιακός: 1.303 νίκες - 421 ήττες (882 νίκες ενεργητικό - ποσοστό νικών 75,58%)

Σημ.: Μάχη γίνεται για την τρίτη θέση, με τον Άρη να έχει ξεπεράσει από το 2024 τον αριθμό των 1.000 νικών. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ακολουθούν από κοντά, απειλώντας τον πάλαι ποτέ «αυτοκράτορα»...