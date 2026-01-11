Κι επίσημα στην Μπεσίκτας ο Ματ Τόμας

Η Μπεσίκτας πλήρωσε το buy out του Αμερικανού άσου στην Γρανάδα, που άφησε ελεύθερο τον Ματ Τόμας, για υπογράψει στην Μπεσίκτας μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Aμερικανός γκαρντ έχει παραστάσεις από την Euroleague, εκεί που αγωνίστηκε με το «τριφύλλι» κι την Άλμπα Βερολίνου και τη φετινή σεζόν με την Γρανάδα μέτρησε 14,4 πόντους στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 44,3% στο τρίποντο μέσο όρο.
Resmi Açıklama I Matt Thomas— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) January 11, 2026
Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD’li skorer guard Matt Thomas’ı kadrosuna kattı.
Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago… pic.twitter.com/yhtcU6Xjop