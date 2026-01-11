Κι επίσημα στην Μπεσίκτας ο Ματ Τόμας

Παίκτης της Μπεσίκτας είναι κι επίσημα ο Ματ Τόμας, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Η Μπεσίκτας πλήρωσε το buy out του Αμερικανού άσου στην Γρανάδα, που άφησε ελεύθερο τον Ματ Τόμας, για υπογράψει στην Μπεσίκτας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Aμερικανός γκαρντ έχει παραστάσεις από την Euroleague, εκεί που αγωνίστηκε με το «τριφύλλι» κι την Άλμπα Βερολίνου και τη φετινή σεζόν με την Γρανάδα μέτρησε 14,4 πόντους στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 44,3% στο τρίποντο μέσο όρο.