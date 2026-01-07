«Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι το 4άρι - Τελικός το ματς με την Βίρτους»

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων, ήταν σε... άλλο γήπεδο, με την Αρμάνι να περνά από το ΟΑΚΑ και τους «πράσινους» να βυθίζονται στα προβλήματα τους.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο ΟΑΚΑ μετά από αυτή με τον Ολυμπιακό και πλέον οι «πράσινοι» βυθίζονται στα προβλήματα τους. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε πνευματικά ανέτοιμη με την Αρμάνι Μιλάνο να «χτυπάει» όλες τις αδυναμίες του «τριφυλλιού».

Το πραγματικό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό δεν είναι στην θέση «4» και οι εμφανίσεις των Μήτογλου - Χουάντσο. Παράλληλα η ερχόμενη αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια στο Telecom Center αποκτά χαρακτήρα τελικού για τους «πράσινους» που δεν έχουν χρόνο για άλλο χαμένο έδαφος.

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