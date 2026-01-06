Η Τράπανι του... ενός παίκτη αποκλείστηκε αυτόματα από τα play-in του BCL

Εικόνα - παρωδία για την Τράπανι, η οποία έμεινε με έναν παίκτη στη διάρκεια του αγώνα με την Χάποελ Χολόν και βάσει κανονισμών του BCL αποκλείστηκε αυτόματα από τη φάση των play-in.

Η ιταλική ομάδα, που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, παρουσιάστηκε στο ματς με τη Χάποελ Χολόν με πέντε παίκτες. Ωστόσο, οι Σικελοί έμειναν στη διάρκεια του αγώνα με έναν μόνο παίκτη. Οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το γήπεδο. Στη συνέχεια, ο Πάτι έκανε το πέμπτο του φάουλ και η Τράπανι έμεινε με έναν μόλις παίκτη στο 7ο λεπτό με το σκορ να γράφει 38-5.

Το παιχνίδι διακόπηκε αυτόματα και βάσει των κανονισμών της FIBA και του BCL η Τράπανι αποκλείεται αυτόματα και η Χάποελ Χολόν προκρίνεται χωρίς άλλο παιχνίδι. Να σημειωθεί πως αν η ιταλική ομάδα

δεν ταξίδευε καν στην αντίπαλη έδρα για να αγωνιστεί, θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 600 χιλιάδων. Και έτσι αναγκάστηκε να παίξει για 7 λεπτά και το παιχνίδι να οδηγηθεί σε αυτή την παρωδία...