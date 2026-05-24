Η Σπαρτάκ Μόσχας κατέκτησε το Super Cup Ρωσίας απέναντι στην Κράσνονταρ

Την πρώτη κούπα της νέας σεζόν στη Ρωσία πήρε η Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία επικράτησε της Κράσνονταρ με 5-4 στα πέναλτι, μετά το ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια, κατακτώντας το Super Cup Ρωσίας.

Η ομάδα της Μόσχας μπήκε καλύτερα στον τελικό και κατάφερε να πάρει προβάδισμα λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους, όταν ο Πάμπλο Σολάρι βρήκε δίχτυα στο 37ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στη Σπαρτάκ.

Η Κράσνονταρ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Ντόουγκλας Αουγκούστο, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος διαμόρφωσε το 1-1 και έστειλε την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Λιβάι Γκαρσία πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό ως αλλαγή για τη Σπαρτάκ, χωρίς όμως να μπορέσει να κάνει αισθητή τη διαφορά επιθετικά. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του παρέμεινε ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι και κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Καθοριστικές αποδείχθηκαν οι χαμένες εκτελέσεις των Μποσέλι και Λένινι για την Κράσνονταρ, με τη Σπαρτάκ να εκμεταλλεύεται τα λάθη και να ολοκληρώνει ιδανικά τον τελικό, πανηγυρίζοντας ακόμη έναν τίτλο στην ιστορία της.