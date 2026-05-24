Αντιδράσεις την αντιπολίτευσης για την Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Βολές κατά της κυβέρνησης, με επίκεντρο την ακρίβεια και το στεγαστικό, εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση προσπάθεια εξωραϊσμού της πραγματικότητας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ", ανέκρουσε πρύμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση μας για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «απέναντι στα ημίμετρα της κυβέρνησης που ως θεατής παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ισορροπία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος: Τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, τα αντικίνητρα και οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα».

Επεσήμανε ότι «αφού "θυμώνει" τόσο με την ακρίβεια γιατί δεν προχωρά, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ, σε ουσιαστικούς ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και αναλώνει τον "θυμό" του σε γραφειοκρατικούς ελέγχους μόνο στα ράφια των super market; Γιατί δεν ελέγχει για εσωτερικές υπερτιμολογήσεις τις πολυεθνικές; Γιατί δεν ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού; Γιατί διατηρεί υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και δεν τιμαριθμοποιεί τη φορολογική κλίμακα όπως έχει προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης;».

Σημείωσε ότι έχει επιλέξει συνειδητά για τη χώρα το μοντέλο της φτηνής εργασίας, της χαμηλής παραγωγικότητας και της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ.

«Κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία. Κράτα τους μισθούς και τις συντάξεις κάτω από την αύξηση του τιμάριθμου προς χάριν της κερδοφορίας των συμφερόντων που εκπροσωπεί η κυβέρνηση του. Η δική του Ελλάδα είναι μια πατρίδα που ερημώνει με τα νοικοκυριά να φτωχοποιούνται βίαια. Η δική μας Ελλάδα είναι η πατρίδα της αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας» πρόσθεσε και τόνισε ότι «το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που αγνοούνται, δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα».

ΚΚΕ: Ο λαός να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση και από κάθε διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής

«Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο «κόσμους»: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Γιατί όταν οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη, απειλούνται με πλειστηριασμούς, ζουν με μισθούς σταθερά κατώτατους απ’ τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα ΜΜΜ, βιώνουν την υποβάθμιση του ΕΣΥ με τις τραγικές ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, την ίδια ώρα το κεφαλαίο με απανωτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις μπίζνες του, ακόμα και στην πολεμική οικονομία» προσθέτει το ΚΚΕ και σημειώνει:

«Το κρίσιμο, λοιπόν, για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτή την κυβέρνηση όσο και από κάθε δήθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να δυναμώσει την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση για να μπουν στο επίκεντρο οι δικές του ανάγκες ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες

«Για πολλοστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στη συνέχεια σχολάζει όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τη στεγαστική πολιτική και την Υγεία ενώ τον κατηγορεί για «αφωνία» σχετικά με την ακρίβεια, την επιστολή Κοβέσι και για «τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla».

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχος του, το «Σπίτι μου Ι» αποτελούν παταγώδη αποτυχία. Από τις 165.000 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί συνολικά και για τα δύο προγράμματα, οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν μόλις σε 13.440.Με άλλα λόγια, μόνο το 8,2% των συνολικών αιτήσεων προχώρησαν. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες σε νέους ανθρώπους και οικογένειες που ασφυκτιούν από τα ενοίκια και τη στεγαστική κρίση, χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος. Κι όλα αυτά σε μια χώρα που είναι στην τέταρτη θέση στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό των ενοικίων. Η κυβέρνηση απέχει πολύ από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, κατέχοντας το θλιβερό ρεκόρ της μηδενικής δημόσιας δαπάνης για στέγη, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 0,7% του ΑΕΠ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δημόσιες επενδύσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση των ενοικίων, στήριξη των νέων ανθρώπων και όχι τραπεζικά δάνεια για αγορά παλαιών κατοικιών. Ο κ. Μητσοτάκης επιδοτεί την ακρίβεια στα ακίνητα με τις πολιτικές που εφαρμόζει.

Σε σχέση με τον κομβικό για την κοινωνία κλάδο της Υγείας, προφανώς και είναι θετικές οι ανακαινίσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αλλά οι τοίχοι και τα ντουβάρια δεν θεραπεύουν τους ασθενείς. Οι ελλείψεις σε γιατρούς και σε νοσηλευτές είναι δεκάδες χιλιάδες ενώ ακόμα και στα νοσοκομεία της Αττικής υπάρχουν δεκάδες χειρουργικές αίθουσες που δεν λειτουργούν, λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που δηλώνει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες ανέρχεται στο 30%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 13%. Συνεπώς, οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Όσο για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη χώρα δεν έχουν ούτε προηγούμενο ούτε συγκρίνονται με άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Ο πρωθυπουργός επίσης δεν είπε λέξη για την ακρίβεια. Μάλλον, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα… τη λύπη και τον θυμό, που εξέφρασε στο συνέδριο της ΝΔ. Ωστόσο, η ακρίβεια εξακολουθεί να σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα, αφού ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το γεγονός ότι τα έξι στα δέκα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, αφού τα εισοδήματα τους επαρκούν για 18-20 μέρες, συνιστά μια θλιβερή πραγματικότητα που δεν ξεπερνιέται ούτε με κροκοδείλια δάκρυα ούτε και με τα κάθε είδους “pass”, που επιδοτούν την ακρίβεια.

Και βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για την πρόσφατη επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα στην Κομισιόν για την Ελλάδα, η οποία θέτει ευθέως ακόμα και την απειλή της αιρεσιμότητας ως προς τη χρηματοδότηση της χώρας, λόγω των εμποδίων που θέτει η κυβέρνηση της ΝΔ στη λειτουργία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τέλος, η αφωνία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, συνολικά, ως προς τις αθλιότητες του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, είναι ντροπιαστική. Ενώ μια σειρά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταδίκασαν τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, με τη Γαλλία μάλιστα να προχωρά σε απαγόρευση της εισόδου του συγκεκριμένου υπουργού και να ζητά από την Ε.Ε. την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης προχωρά σαν να μη συνέβη τίποτα. Αυτά παθαίνει κανείς όταν η πάση θυσία ταύτιση με το καθεστώς Νετανιάχου αποτελεί δόγμα».

