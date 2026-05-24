Άρσεναλ: Φιέστα τίτλου μέσα στο «Selhurst Park» (vid)

Η Άρσεναλ πανηγύρισε στο «Selhurst Park» με εμφατικό τρόπο την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Οι «Κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα έκλεισαν τη χρονιά ιδανικά και επέστρεψαν και με την «βούλα» στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 22 χρόνια αναμονής.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα και τη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας με 2-1, ακολούθησαν όπως ήταν λογικό ξέφρενοι πανηγυρισμοί από παίκτες και οπαδούς της Άρσεναλ, με την απονομή του τροπαίου να γίνεται μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Selhurst Park».

Άλλωστε τα 22 χρόνια αναμονής δεν ήταν και λίγα και τόσο οι παίκτες, όσο και οι φίλαθλοι δεν μπορούσαν να κάνουν εκπτώσεις στα συναισθήματα τους.

Οι Λονδρέζοι στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, με στόχο να ολοκληρώσουν τη σεζόν με ένα ιστορικό νταμπλ.