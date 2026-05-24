«Πυρά» Καρυστιανού σε ΕΕ και κυβέρνηση: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέχεται τις παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου»

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Σε ανάρτησή της υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανέχεται παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 είχε στείλει επείγον υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εφαρμοστεί ο κανονισμός 2092/2020 της ΕΕ. Όπως αναφέρει, τρεις μήνες αργότερα η Λάουρα Κοβέσι επικαλέστηκε τον ίδιο κανονισμό στην επιστολή της, ασκώντας κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, για πρώτη φορά από την επίσημη εκδήλωση παρουσίασης του κόμματός της.

Στο υπόμνημά της, σύμφωνα με όσα αναφέρει, είχε συμπεριλάβει και άλλα ζητήματα γύρω από τη δικογραφία των Τεμπών, όπως τις εκταφές, θέματα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους αλλά και πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα κατηγορεί τα ευρωπαϊκά όργανα ότι παραμένουν αδρανή και δεν παρεμβαίνουν ουσιαστικά.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία είχε επίσης κοινοποιήσει το υπόμνημα, καταγγέλλει πλέον ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση και ζητά την εφαρμογή του ίδιου ευρωπαϊκού κανονισμού. Παράλληλα στρέφεται και κατά του άρθρου 86 του Συντάγματος, κάνοντας λόγο για ατιμωρησία πολιτικών προσώπων και για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «διεθνή διασυρμό» της χώρας και προειδοποιεί ακόμη και για κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να προστατεύσει πολιτικά πρόσωπα από ποινικές ευθύνες, σημειώνοντας πως μια τέτοια κατάσταση «δεν έχει προηγούμενο» για τη χώρα και τους πολίτες.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού

«Γιατί η Ευρωπαϊκή επιτροπή συνεχίζει να καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να ανέχεται τις συνεχείς παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ; Στις 27/2 κατέθεσα επείγον στην ΕΕ, ζητώντας να τηρήσει τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2092-2020 και τώρα 3 μήνες μετά η κα Κοβέσι επικαλείται τον ίδιο κανονισμό στην επιστολή της στην ΕΕ, επικρίνοντας την ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα με το ίδιο υπόμνημα έθεσα και άλλα μείζονος θέματα ολιγωρίας των ευρωπαϊκών οργάνων και κατέγραψα παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας που έχω καταγγείλει για την δικογραφία των Τεμπών όπως εκταφές, παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και άλλα. Ομως από τον Φεβρουάριο η ΕΕ όχι μόνο δεν έχει απαντήσει στο υπόμνημά μου, όπως βέβαια δεν έχουν απαντήσει και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά εξόφθαλμα αδρανεί, χωρίς να ανταποκρίνεται στο ρόλο της ως θεματοφύλακα του κράτους δικαίου. Και μολις τώρα, 3 μήνες μετά, η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην οποία είχα επίσης κοινοποιήσει το υπόμνημά μου, καταγγέλλει και η ίδια την ελληνική κυβέρνηση και ζητά την εφαρμογή του ίδιου κανονισμού.

— Maria Karystianou (@mkaristianou) May 24, 2026

Το άρθρο 86 του Συντάγματος και η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που επεδίωξε η κυβέρνηση μέσα από την καταχρηστική εφαρμογή του, ο κυβερνητικός διορισμός της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας και κάθε είδους ακαταδίωκτα δεν είναι απλά προς κατάργηση, αλλά ήδη τίθεται θέμα για την ίδια την ισχύ τους αφού είναι αντίθετα στην αρχή του κράτους δικαίου που υποχρεούστε να τηρείτε κύριε πρωθυπουργέ.

Μετά από όλο αυτό τον διεθνή διασυρμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζεται τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας; Θα θέσετε για ακόμη μία φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας πέρα από τη διεθνή διαπόμπευση προκειμένου να γλιτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα, τη λογοδοσία και την τιμωρία; Τέτοια απαξίωση και επικινδυνότητα για τη χώρα και τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο»

