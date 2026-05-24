Φθιώτιδα: Αγροτικό εξετράπη της πορείας του, έπεσε από ύψος και κατέληξε σε χωράφι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/5) στην Φθιώτιδα.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 11:00 στο δρόμο Λαμίας - Λιβαδειάς λίγο πριν από τη διασταύρωση για Πολύδροσο, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα ανετράπη, έπεσε από ύψος και κατέληξε σε χωράφι, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να περπατήσουν μέχρι το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, χωρίς να φαίνεται να έχουν χτυπήσει σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αμφίκλειας που δε χρειάστηκε να επέμβουν, ενώ το ΑΤ Αμφίκλειας - Ελάτειας ανέλαβε την καταγραφή του τροχαίου.

