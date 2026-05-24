Διακοπή στο Τορίνο-Γιουβέντους μετά από επεισόδια - Βαριά τραυματισμένος ένας οπαδός

Στον «αέρα» είναι το ντέρμπι ανάμεσα σε Τορίνο και Γιουβέντους, αφού ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά έπειτα από σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο πριν από τη σέντρα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στους γύρω χώρους του σταδίου, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις. Ο αγώνας ήταν να ξεκινήσει στις 21:45, ωστόσο ακόμη ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει την έναρξη.

Από τα επεισόδια υπήρξαν και τραυματισμοί, ενώ ένας φίλαθλος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Η ένταση επηρέασεκαι το κλίμα μέσα στο γήπεδο, με τους οργανωμένους οπαδούς της Γιουβέντους να ζητούν από την ομάδα να μην αγωνιστεί ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους τραυματίες.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και το παιχνίδι τέθηκε σε προσωρινή αναστολή μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση από τις Αρχές και τη διοργανώτρια αρχή.

Το παιχνίδι είχε τεράστια βαθμολογική σημασία κυρίως για τη Γιουβέντους, η οποία κυνηγά την έξοδο στο επόμενο Champions League.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια άργησαν να ξεκινήσουν σχεδόν δέκα λεπτά, πιθανότατα λόγω των εξελίξεων.