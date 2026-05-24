Στην 5η θέση της Waterpolo League ο Άλιμος

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη ανέβασε ρυθμό μετά το πρώτο οκτάλεπτο και πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.
Με δυνατή άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο Άλιμος έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα προηγούμενος με 6-2, ενώ στην τρίτη περίοδο διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 10-2 και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.
Πρωταγωνίστριες για τις γηπεδούχες ήταν η Βαν Ντερ Βέιντεν, που σημείωσε τέσσερα γκολ, και η Μπιτσάκου, η οποία πρόσθεσε τρία τέρματα.
Με τη νίκη αυτή, ο Άλιμος ολοκλήρωσε τη φετινή του πορεία στο πρωτάθλημα καταλαμβάνοντας την 5η θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 6ος στην τελική κατάταξη.
Τα οκτάλεπτα: 1-0, 5-2, 4-0, 3-4.
