Στην 5η θέση της Waterpolo League ο Άλιμος

Την 5η θέση της τελικής βαθμολογίας στη Waterpolo League Γυναικών εξασφάλισε ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson, επικρατώντας με άνεση του ΠΑΟΚ Domus Ergo με 13-6, στο κολυμβητήριο του Αλίμου, στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-6 των play off.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη ανέβασε ρυθμό μετά το πρώτο οκτάλεπτο και πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Με δυνατή άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο Άλιμος έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα προηγούμενος με 6-2, ενώ στην τρίτη περίοδο διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 10-2 και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Πρωταγωνίστριες για τις γηπεδούχες ήταν η Βαν Ντερ Βέιντεν, που σημείωσε τέσσερα γκολ, και η Μπιτσάκου, η οποία πρόσθεσε τρία τέρματα.

Με τη νίκη αυτή, ο Άλιμος ολοκλήρωσε τη φετινή του πορεία στο πρωτάθλημα καταλαμβάνοντας την 5η θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 6ος στην τελική κατάταξη.

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 5-2, 4-0, 3-4.

