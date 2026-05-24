Θεσσαλονίκη: Με χτυπήματα κατσαβιδιού η δολοφονία του 67χρονου από τον 30χρονο γιο του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 67χρονου άνδρα το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, από χθες η κόρη του 67χρονου αναζητούσε τον πατέρα της.

Σήμερα το μεσημέρι πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός της παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυο τους.

Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι, σχεδόν όλα τα χτυπήματα έγιναν στο πρόσωπο του 60χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αξονική και στη συνέχεια νεκροψία νεκροτομή στην σορό του 60χρονου.

Κατά πληροφορίες, πατέρας και γιος διέμεναν στην μονοκατοικία στο Τριάδι ενώ ο γιος φέρεται να διαβιούσε στο κύριο μέρος της και ο πατέρας στο υπόγειο.

Πηγή: cnn.gr