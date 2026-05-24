Θαύμα θαυμάτων: Η Τορένσε πήρε το κύπελλο Πορτογαλίας στον τελικό με την Σπόρτινγκ!

H ομάδα της δεύτερης κατηγορίας πήρε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της κερδίζοντας τον Γολιάθ από τη Λισσαβόνα!

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε η μικρούλα Τορένσε!

Η ομάδα της β’ κατηγορίας (θα παίξει σε μπαράζ ανόδου / υποβιβασμού με την Κάζα Πία) έκανε το θαύμα και πήρε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας, κερδίζοντας στον τελικό κυπέλλου την Σπόρτινγκ με 2-1 στην παράταση και συνάμα μία θέση στην League phase του Europa League.

Μία κεφαλιά του Ζοχί έβαλε από νωρίς (4’) την Τορένσε μπροστά στο σκορ που έπαιξε φουλ άμυνα και παρότι δέχθηκε το 1-1 από τον Λουίς Σουάρες (54’) πήγε τον τελικό στην παράταση.

Εκεί, με πέναλτι του Στοπιρά στο 112’ πήρε την μεγάλη νίκη, σε έναν τελικό στον οποίο ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε για 70 λεπτά.