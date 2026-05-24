Μαγικός Τζόλης και στη φιέστα της Μπριζ!

Ο Έλληνας επιθετικός είχε γκολ και ασίστ στο θριαμβευτικό 5-0 των Φλαμανδών επί της Γάνδης.

Δεν καταλαβαίνει ούτε από φιέστες ούτε από τίποτα ο Χρήστος Τζόλης που ολοκλήρωσε με καταπληκτικό τρόπο μία μαγική σεζόν.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το 17ο γκολ του στο πρωτάθλημα στο θριαμβευτικό 5-0 επί της Γάνδης, ενώ έδωσε μία ακόμα ασίστ φτάνοντας τις 23 στη φετινή Jupiler League.

Ο Τζόλης γνώρισε την αποθέωση -ίσως στο τελευταίο του παιχνίδι με τους πρωταθλητές Βελγίου-, όμως έχασε στο τσακ τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα.

Το χατ-τρικ του Τρεσόλντι έφερε τον συμπαίκτη του στα 19 τέρματα, με τον Τζόλη να τερματίζει τη σεζόν ως δεύτερος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα.