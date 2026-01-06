Η αλλαγή του Μπράιαντ στο Top 5: «Η ατμόσφαιρα στην Αθήνα δεν συγκρίνεται με άλλη - Θύρα 13 είστε στο top-3»

Με νέο βίντεο ο Ελάιζα Μπράιαντ βελτιώνει τη θέση της έδρας του Παναθηναϊκού στο Top 5 του για τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχει βιώσει στα γήπεδα.

Σε ένα βίντεο πριν από περίπου έναν μήνα, ο Ελάιζα Μπράιαντ έφτιαξε μια λίστα με τις πέντε πιο καυτές ατμόσφαιρες που συνάντησε σε γήπεδα της Euroleague που έχει αγωνιστεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις από οπαδούς στα social media.

Η πεντάδα του άσου της Χάποελ ήταν η εξής:

5-Παναθηναϊκός

4-Ερυθρός Αστέρας

3-Φενέρμπαχτσε

2-Παρτιζάν

1-Χάποελ Τελ Αβίβ

Το ότι το Telecom Center Athens μπήκε στην πέμπτη θέση της λίστας, προκάλεσε την δυσαρέσκεια πολλών φίλων του «τριφυλλιού», οι οποίοι έστειλαν πολλά μηνύματα στον Μπράιαν, αναγκάζοντάς τον να αναθεωρήσει.

Έτσι, στο νέο video που ανέβασε τη Δευτέρα, ο Αμερικάνος γκαρντ έκανε μια αλλαγή στην κατάταξη ανεβάζοντας την έδρα του Παναθηναϊκού στο Top-3.

Δικαιολογώντας την αλλαγή αυτή, σχολίασε: «Παναθηναϊκός. Η πιστή Θύρα 13 θα είναι στο top-3. Κάνω την αλλαγή αυτή, όχι επειδή μου κάνατε bullying... ΟΚ μου κάνατε bullying και είχατε δίκιο. Η ατμόσφαιρα εδώ στην Αθήνα, ειδικά στα play offs, δεν συγκρίνεται με άλλη. Το πλήθος του κόσμου, η φωνή τους, το πάθος τους, είναι πραγματικά πιστοί. Για αυτό έκανα την αλλαγή. Τέλος οι διαπραγματεύσεις. Θύρα 13 είστε στο top-3».

