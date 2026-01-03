Λύγισε στην παράταση τον Πρωτέα ο Ολυμπιακός, σπουδαίο διπλό για Αμύντα - Το πανόραμα της Α1

Οι ερυθρόλευκες ανέβηκαν έτσι στο 9-2 και πλησίασαν τις δύο πρώτες ομάδες στη βαθμολογία, Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό (10-1). Αντίθετα, ο Πρωτέας υποχώρησε στο 4-7.
Σπουδαίο διπλό σημείωσε ο Αμύντας επί της Νέας Ιωνίας (74-77) στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή. Με τη νίκη αυτή πήγε στο 2-9, ενώ η Νέα Ιωνία έπεσε στο 5-6.
Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε εκτός έδρας της Ανόρθωσης Βόλου με 83-58. Η Μπρούγκλερ είχε 25 πόντους για τις νικήτριες και 20 η Τόμπσον για τις ηττημένες.
Αποτελέσματα 12ης Αγωνιστικής (3/1)
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 73-90
Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός Qualco 70-76
Ολυμπιακός-Πρωτέας Β. 96-87
Ιωνία-Αμύντας 73-77
Ανόρθωση-ΠΑΣ Γιάννινα 58-83
Ρεπό Παναθλητικός
Αναλυτικά τα παιχνίδια
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 73-90
Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τοπαλίδης, Λυγούρας
Δεκάλεπτα: 22-19, 37-47, 57-71, 73-90
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 1, Γουίλιαμς 28(3), Γιαννούδη 2, Ρατζα 7(1), Μέϊμπρεϊ 13(3), Παπαϊωαννου, Ζορμπαλά 4, Σταμπουλίδου, Μπαντού 14(2).
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι, Αλεξιά 6, Δούρβα 13(3), Μπαξεβάνου, Ντεϊβινσον 20(1), Κουβόρντε 8(1), Μουρ 8(2), Τσολακίδου, Γεροστεργίου 2, Ρόνσιεκ 31(4), Γιαπιτζόγλου 2.
Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός Qualco 70-76
Διαιτητές: Τηγάνης, Χατζημπαλίδης, Εφραιμίδης
Δεκάλεπτα: 14-21, 32-42, 44-61, 70-76
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 17(2), Σταμολάμπρου 1, Μπράουν 6, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 20(3), Βίτολα 7(1), Κριμίλη 8(1), Πρινς 9.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 1,Τσινέκε 6, Σταμάτη 3(1), Παυλοπούλου 3(1), Λούκα 8, Τάντιτς 15(1), Πρινς 12, Παρκς 13, Ανίγκουε, Χρίστοβα 15(2).
Ιωνία-Αμύντας 73-77
Διαιτητές: Αργυρούδης-Σιδερής-Λελεδάκη
Δεκάλεπτα: 12-21, 30-46, 54-58, 73-77
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 2, Βιντσιλαίου Στ. 2, Καραγιάννη, Βιντσιλαίου Α. 15(1), Γκριγκς 14(4), Τσιανάκα, Φουράκη, Μανίς 11, Κλαρκ 18(1), Στογιανόφσκα 11(3), Ευμορφοπούλου.
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Μαργώνη, Κατσαμούρη 6, Μπέι 20, Μάγκλαρη, Χάντερ 15(1), Μόρτενσεν 13(3), Νάτσκου 6.
Ολυμπιακός-Πρωτέας Β. 96-87 (παρ.)
Διαιτητές: Στρέμπας-Κοϊμτζόγλου-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 19-25, 40-49, 65-68, 84-84 (κ.δ.), 96-87 (παρ.)
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 8(2), Νικολοπούλου 6, Γούλφολκ 20, Καρλάφτη 6(2), Διέλα 6, Χριστινάκη 16(1), Κολλάτου 4, Τζόνσον 15, Ράμπερ 15.
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 13(3), Ανδρικοπούλου 2, Χουσελά 1, Σακελλαρίου 5(1), Μπόικο 10(2), Γιένσεν 27(6), Τουμπανιάρη, Μάλι 13(2), Ράιαν 16.
Ανόρθωση-ΠΑΣ Γιάννινα 58-83
Διαιτητές: Τσάνταλη-Κατωτικίδης-Αθανασιάδης
Δεκάλεπτα: 15-19, 25-39, 42-65, 58-83
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 10, Σουλτάνη 10, Μπασδέκη, Φωνιαδάκη, Σιουμουρέκη 2, Σαμαντά, Κουτσουνούρη 6, Τόμπσον 20(2), Ταντουρόφσκα 4, Μπατλ 6.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25(2), Μούγιοβιτς 9, Σαρηγιαννίδου 8(2), Μαρίνη 13(3), Τριανταφύλλου 3, Καμπερίδου 2, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 5(1), Σίγκλετον 18, Παπανικολάου.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 21 892-659 233
2) Παναθηναϊκός 21 975-719 256
3) Ολυμπιακός 20 958-795 163
4) Πανσερραϊκός 17 768-761 7
5) ΠΑΣ Γιάννινα 17 761-816 -55
6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 16 805-832 -27
7) Πρωτέας Βούλας 15 811-874 -63
8) Παναθλητικός 14 716-780 -64
9) ΠΑΟΚ 14 800-919 -119
10) Αμύντας 13 745-848 -103
11) Ανόρθωση Βόλου 12 702-930 -22
Η επόμενη αγωνιστική (13η, 10-11/1)
Πανσερραϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΟΚ
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός
Πρωτέας Βούλας-Ανόρθωση Βόλου
Αμύντας-Παναθλητικός
Ρεπό: Ολυμπιακός