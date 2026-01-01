Μπαρτζώκας: «Δεν έδειξε επηρεασμένος από την γρίπη ο Παναθηναϊκός - Είμαστε στην αγορά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR αναφέρθηκε στην γρίπη που ταλαιπώρησε τους «πράσινους» αλλά και στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν στην αγορά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν υπάρχουν εκπλήξεις πριν το ντέρμπι: «Δε νομίζω κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες προσαρμογές πάντα γίνονται σε ένα παιχνίδι, δε νομίζω όμως ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό το ματς και όχι στα άλλα του παρελθόντος. Αυτό είναι ένα ειδικό ματς, ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά τελευταία και φαίνεται από τα αποτελέσματά του και από τους αριθμούς που έχει. Το ρόστερ του όπως ακούσαμε θα είναι πλήρες και χωρίς απουσίες και με τη θερμή ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί, δημιουργείται μια δύσκολη συνθήκη για τους φιλοξενούμενους, πόσο μάλλον για εμάς. Εμείς πρέπει να βασιστούμε στο ομαδικό μας παιχνίδι, να παίξουμε μαζί, όπως κάνουμε στα τελευταία παιχνίδια και να πάμε να κερδίσουμε το ματς».

Για τους τραυματίες: «Ο Ουόρντ δε θα παίξει γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμα, όπως και ο ΜακΚίσικ. Όλοι οι άλλοι είναι εντάξει, οπότε είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός καλών παικτών για να χτυπήσουμε το ματς».

Για τη συγκέντρωση σε μία τέτοια έδρα: «Βέβαια, είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά. Προφανώς, για να κερδίσεις σε αυτήν την έδρα, στην οποία οι περισσότεροι χάνουν πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, να μην τους δώσεις τζάμπα την μπάλα στα χέρια και να πάνε στο transition. Έχουν παίκτες που είναι πολύ καλοί σε αυτό, όπως ο Όσμαν ή ο Ναν. Το πώς θα εκτελέσουμε, το πώς θα κάνουμε τα βασικά πράγματα του μπάσκετ, το spacing ή το πώς θα σκρινάρουμε στην μπάλα ή μακριά από την μπάλα και το πώς θα πάμε στα ριμπάουντ, είναι πάντα πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι εάν εκτελέσουμε το πλάνο μας θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».

Για το ότι δεν έχουν παίξει πολλά ματς ακόμα φέτος οι δυο ομάδες: «Σε τελική ανάλυση παίζουμε πάντα κοντά στα 10 παιχνίδια μέσα στη χρονιά αντίπαλοι. Έχουμε παίξει μία μόνο φορά για το πρωτάθλημα, ήταν πολύ νωρίς και για τις δύο ομάδες, γιατί ήταν αρκετά ανέτοιμες τότε. Είδαμε και το ματς αυτό και δείξαμε κάποια clips στους παίκτες μας, αλλά η εκτέλεση και η δική μας και του Παναθηναϊκού δεν έχει σχέση με το πώς είναι τώρα. Οι ομάδες είναι πολύ πιο έτοιμες τώρα, πολύ πιο συμπαγείς, παίζουν καλύτερα. Δε νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό. Πάνω κάτω γνωρίζουμε τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών του Παναθηναϊκού και αυτοί τα δικά μας και επίσης γνωρίζουμε και τις φιλοσοφίες τις προπονητικές, οπότε δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις σε αυτά τα ματς».

Για το αν επηρεάζει η γρίπη τον Παναθηναϊκό: «Αυτοί έπαιξαν ένα παιχνίδι την Τρίτη, που επειδή του είδα, δεν έδειξαν επηρεασμένοι. Έπαιξαν καλά επιθετικά χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα, ξεκούρασαν παίκτες. Από την Τρίτη ως την Παρασκευή είναι ένα διάστημα που και αυτοί θα είναι έτοιμοι, θα έχουν προετοιμαστεί τακτικά για το παιχνίδι. Πνευματικά και ψυχολογικά δε χρειάζεται να σας πω για αυτούς πώς θα είναι το παιχνίδι και πώς θα μας περιμένουν, αλλά φυσικά και για εμάς ισχύει το ίδιο».

Για το πώς διαχειρίζεσαι το αποτέλεσμα ενός τέτοιου ντέρμπι: «Η νίκη σε αυτά τα ματς πάντα δίνει μία ώθηση, είναι μια σημαντικότερη νίκη για τις ομάδες. Το μετά είναι πώς το διαχειρίζεσαι γιατί αυτά τα ματς έχουν έξτρα πίεση που οδηγεί σε ένα άδειασμα ή κάτι διαφορετικό όταν χάνεις. Εμείς έχουμε παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη με τη Φενέρ, δε θέλουμε να χάσουμε τη σειρά μας και αυτό που χτίζουμε το τελευταίο διάστημα».

Για τα οφέλη και τα κόστη ενός «αιωνίου» ντέρμπι στην Euroleague: «Η νίκη σε αυτά τα παιχνίδια πάντα δίνει μια ώθηση, είναι μια σημαντικότερη νίκη για τις ομάδες. Το πώς το διαχειρίζεσαι, είναι μετά. Γιατί αυτά τα ματς έχουν έξτρα πίεση και έξτρα επιβάρυνση πνευματική κυρίως, η οποία οδηγεί σε μια άλλη συνθήκη, ένα "άδειασμα" όταν κερδίζεις ή κάτι διαφορετικό όταν χάνεις. Εμείς έχουμε παιχνίδι και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη με τη Φενέρμπαχτσε και μετά με την Μπάγερν, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ματς, όσο το δυνατόν, σαν οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, γιατί είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, δε θέλουμε να χάσουμε τη σειρά μας και αυτό που χτίζουμε το τελευταίο διάστημα».

Για το πόσο προωθεί η Euroleague το ντέρμπι και για το ότι αντιμετωπίζεται ως κορυφαίος αγώνας: «Αναμφίβολα έτσι αντιμετωπίζεται και το βλέπω και από τα clips που ετοιμάζει η Euroleague και γενικότερα από το τι ενδιαφέρον υπάρχει. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί σας θυμίζω όταν πρωτοήρθαμε ξανά εδώ στον Ολυμπιακό, πριν από 5-6 χρόνια φάνταζε μακρινό όνειρο οι ελληνικές ομάδες να είναι τόσο καλές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και από τότε έχουν συμβεί τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που εσείς οι έμπειροι δημοσιογράφοι, προβλέπατε για την εξέλιξη. Θέλω να πω ότι στη ζωή "ποτέ μη λες ποτέ". Βλέπετε ότι υπάρχουν επενδύσεις και στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό μπάσκετ. Πολλά χρήματα, μεγάλα μπάτζετ, μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο βέβαιο είναι καλό για το άθλημα, αν αποφύγουμε τα άσχημα που αυτό επιβάλλει».

Για το ενδιαφέρον για ψηλό: «Ναι, συνεχίζει (σ.σ. να βρίσκεται στην αγορά για ψηλό). Αλλά πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να ασχοληθώ εγώ ο ίδιος; Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι. Όπως γνωρίζετε έχουμε κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτά, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να δυναμώσουμε την ομάδα μας, μαζί με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σ’ αυτή την κατεύθυνση, να κάνουν την ομάδα όσο πιο δυνατή γίνεται στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι τα σημαντικά παιχνίδια, θα κριθούν οι τίτλοι και ούτω καθεξής.

Θα το κάνουμε όπως όλες οι ομάδες, είναι πολλές ομάδες στην αγορά για τέτοια πράγματα, φάνηκε κιόλας από κάποιες κινήσεις που γίνονται τώρα. Επειδή υπάρχει αυτή η ημερομηνία, η 5η Ιανουαρίου, που είναι για μεταγραφές ομάδα της Euroleague σε ομάδα της Euroleague, δίνουμε τώρα μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά, αλλά καταλαβαίνετε ότι παίζουμε παιχνίδι αύριο και δε θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό, θα ήταν τελείως λάθος».