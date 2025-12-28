«Στην πόρτα της εξόδου και ο Στέρλινγκ Μπράουν - Παρακολουθεί την κατάσταση ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα εκτός από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Στέρλινγκ Μπράουν φέρεται να είναι στην πόρτα της εξόδου από την Παρτίζαν, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί την κατάσταση για τον Αμερικανό γκαρντ.

Τα δημοσιεύματα και οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Παρτίζαν δίνουν και παίρνουν τα τελευταία 24ώρα, καθώς όπως όλα δείχνουν αρκετοί παίκτες θα οδηγηθούν στην πόρτα της εξόδου από τον σύλλογο του Βελιγραδίου.

Όπως αναφέρουν σερβικά μέσα εκτός από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που αναμένεται να μείνει ελεύθερος, εκτός ομάδας και «ξένο» σώμα θεωρείται και ο Στέρλινγκ Μπράουν. Ο Αμερικανός γκαρντ παρ' ότι είναι βασικός στην ομάδα, φαίνεται πως δεν υπολογίζεται για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, εκτός από το Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την κατάσταση και για τον Αμερικανό γκαρντ, ενώ Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι τον έχουν στην λίστα τους.

Τη φετινή σεζόν, ο άλλοτε ΝΒΑερ αριθμεί 18 συμμετοχές σε επίπεδο Ευρωλίγκας, μετρώντας 13,7 πόντους, 2,5 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σχεδόν 29 λεπτά ανά ματς.