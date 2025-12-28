Βούτσεβιτς για Γιάννη: «Ήταν νευριασμένος γιατί οι Μπουλς δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε trade»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς λίγο έλειψε να αρπαχτεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη λήξη της αναμέτρησης των Μπουλς κόντρα στους Μπακς.

Αιτία ήταν ένα κάρφωμα του σούπερ σταρ της ομάδας του Μιλγουόκι στο τέλος του ματς, με τους παίκτες των Μπουλς να το εκλαμβάνουν ως unfair.

O Μαυροβούνιος σέντερ ήταν αυτός που ζήτησε πρώτος τα ρέστα, πριν ακολουθήσει σύρραξη, αλλά στη συνέχεια στις δηλώσεις του είχε διάθεση για χιούμορ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Υποθέτω ότι ο Γιάννης ήταν εκνευρισμένος, επειδή τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι οι Μπουλς δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε trade για εκείνον».