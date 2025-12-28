Το κάρφωμα του Γιάννη στο φινάλε του Μπουλς-Μπακς έφερε... σύρραξη! (vid)

Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς, με αφορμή ένα κάρφωμα που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο φινάλε.

Με το σκορ στο 103-110 υπέρ των Μπακς και με 9'' να απομένουν στο χρονόμετρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με... ανεμόμυλο, κάτι που θεωρήθηκε προσβλητικό από τους Μπουλς.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον Έλληνα σούπερ σταρ, κάπου εκεί... μπλέχτηκε και ο Κόμπι Ουάιτ για να ακολουθήσει χαμός με τους πάγκους των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι.

Τελικά, η κατάσταση ηρέμησε μετά από λίγα λεπτά και οι παίκτες των Μπακς και των Μπουλς κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια με το επεισόδιο που δημιουργήθηκε να λαμβάνει τέλος.