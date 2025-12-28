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Το κάρφωμα του Γιάννη στο φινάλε του Μπουλς-Μπακς έφερε... σύρραξη! (vid)

Μπάσκετ
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Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς, με αφορμή ένα κάρφωμα που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο φινάλε.

Με το σκορ στο 103-110 υπέρ των Μπακς και με 9'' να απομένουν στο χρονόμετρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με... ανεμόμυλο, κάτι που θεωρήθηκε προσβλητικό από τους Μπουλς.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον Έλληνα σούπερ σταρ, κάπου εκεί... μπλέχτηκε και ο Κόμπι Ουάιτ για να ακολουθήσει χαμός με τους πάγκους των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι.

Τελικά, η κατάσταση ηρέμησε μετά από λίγα λεπτά και οι παίκτες των Μπακς και των Μπουλς κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια με το επεισόδιο που δημιουργήθηκε να λαμβάνει τέλος.

Το κάρφωμα του Γιάννη στο φινάλε του Μπουλς-Μπακς έφερε... σύρραξη! (vid)