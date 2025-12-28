Οι Ρόκετς διέλυσαν τους Καβαλίερς

Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν περίπατο απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 117-100.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και έφτασαν με άνεση στη νίκη, κάνοντας διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο, επιτρέποντας απλά στους Καβαλίερς να μειώσουν το σκορ κάτω από τους 20 πόντους.

Με αυτή τη νίκη οι Ρόκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-10 και παραμένουν στα ψηλά πατώματα της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Καβαλίερς έπεσαν στο 17-16 και έδωσαν συνέχεια στις κακές τους εμφανίσεις την φετινή σεζόν.

Ο Κέβιν Ντουράντ με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χιούστον Ρόκετς, με τον Τζέιλον Τάισον να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 23 πόντους και 14 ριμπάουντ.

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