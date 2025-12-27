UNICEF Trophy: Η Δόξα Λευκάδας έκλεισε θέση στο μεγάλο τελικό

Κόντρα στην παράδοση που θέλει τις ομάδες της National League 1 να φτάνουν τουλάχιστον μέχρι τον μεγάλο τελικό η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της Ελευθερούπολης με 85-70 και θα αντιμετωπίσει αύριο (28/12) την ΑΓΕΧ για το τρόπαιο του UNICEF Trophy.

Η πρώτη περίοδος κύλησε σε απόλυτη ισορροπία, με την Ελευθερούπολη να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και να παίρνει προβάδισμα με 13-9, έχοντας τον Σπυριδονίδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Δόξα Λευκάδας δεν άργησε να απαντήσει και με τον Άλεν να δίνει επιθετικές ανάσες πλησίασε στο σκορ (13-12), με το παιχνίδι να παραμένει κλειστό και τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο μομέντουμ. Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν προσωρινά με 16-12, χάρη σε καλάθια του Ναούμη, όμως οι νησιώτες αντέδρασαν εκ νέου, μειώνοντας στον πόντο με τον Φύτρο (16-15), πριν πάρουν τελικά το προβάδισμα στην τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου, με τον Σαχπατζίδη να διαμορφώνει το 20-21.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου δεκαλέπτου, με τις δύο ομάδες να παραμένουν κοντά στο σκορ και το παιχνίδι να διατηρείται σε λεπτές ισορροπίες. Η Δόξα Λευκάδας πήρε εκ νέου το προβάδισμα, με τον Κιούση να σκοράρει για το 25-22, όμως η απάντηση της Ελευθερούπολης ήρθε άμεσα, με τον Ναούμη να ισοφαρίζει με τρίποντο (25-25 στο 14’). Σαχπατζίδης και Ρόμπινσον έδωσαν «αέρα» τριών πόντων στους νησιώτες (33-30 στο 18’), ωστόσο οι τυπικά γηπεδούχοι αντέδρασαν και πάλι, με τον Ναούμη να δίνει λύση από την περιφέρεια για το 34-33. Στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο Τσέλλος ευστόχησε σε τρίποντο και «έχτισε» διαφορά έξι πόντων για την Ελευθερούπολη (39-33).

Με το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μουτίδης έδωσε προβάδισμα έξι πόντων στην Ελευθερούπολη (41-33), όμως ο Ρόμπινσον με πέντε συνεχόμενους πόντους μείωσε στους τρεις (41-38 στο 21’). Ο Σταυρακόυκας έφερε την αναμέτρηση στα ίσια με δικό του καλάθι για το 43-43 στο 24’, πριν η ομάδα του Κώστα Σίσκου ξαναπάρει κεφάλι στο σκορ (51-47 στο 27’). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε ισόπαλη, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην τελευταία και καθοριστική περίοδο στο 57-57.

Η Δόξα Λευκάδας μπήκε σε θέση οδηγού με καλάθι του Φύτρου για το 64-62 στο 33’, ενώ η διαφορά ανέβηκε στους οκτώ πόντους μετά από τρίποντο του Κιούση (72-64 στο 35’). Ο Χατζηνικόλας έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (75-65 στο 37’), με τους “νησιώτες” να φτάνουν να προηγούνται ακόμα και με +19 (84-65). Η ομάδα του coach Τερζή διαχειρίστηκε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και εξασφάλισε τη νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό με τελικό σκορ 85-70.

Διαιτητές: Λιότσιος-Ασημακάκη-Τούσης

Δεκάλεπτα: 20-21, 39-33, 57-57, 70-85

ΓΣ Ελευθερούπολης (Σίσκος): Κουίνσι 7 (1), Ντίνος 5 (1), Γοργόνης 5 (1), Ναούμης 16 (4),Ιωαννίδης 2 Σπυριδονίδης 4 (1), Κασάπης, Τσουκ-Αργυριάδης 4, Μπόλδογλου 5, Τσέλλος 11 (2), Μουτίδης 8

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (1), Ρόμπινσον 15, Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής 3 (1), Σαχπατσίδης 6 (1), Χατζηνικόλας 16 (3), Λεκγκίκα 3 (1), Σταυρακούκας 12, Φύτρος 8 (1), Ζαβιτσάνος 1, Βισνιέφσκι 6

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης εδώ

Ημιτελικοί (27/12)



Νίκη Βόλου – ΑΓΕΧ 65-76 (1)



ΓΣ Ελευθερούπολης – Δόξα Λευκάδας 70-85 (2)

Τελικός (28/12)



18:00 ΑΓΕΧ (1) – Δόξα Λευκάδας (2)

Πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Μπάμπης Μαρκάτης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας, Θανάσης Κυβερνήτης, απένειμαν αναμνηστικές πλακέτες της UNICEF στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Γιάννη Σαχπατζίδη (Δόξα Λευκάδας) και Σωκράτη Ναούμη (ΓΣ Ελευθερούπολης).