Η ανατροπή της ανατροπής και το τρίγωνο του Κάουνας

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό του δεύτερου ημιχρόνου που άλλαξε τα δεδομένα, για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που άλλαξε τα δικά του δεδομένα και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που ετοιμάζεται για το ιδανικότερο κλείσιμο του πρώτου γύρου της regular season και το ιδανικό… μπάσιμο στο 2026.

Το Κάουνας για τον Παναθηναϊκό τείνει να γίνει κάτι σαν τον τρίγωνο των… Βερμούδων για τα πλοία και τα αεροπλάνα. Όποτε πηγαίνουν οι “πράσινοι” στο Κάουνας… εξαφανίζονται. Τους εξαφανίζει μια ανώτερη μπασκετική δύναμη. Άλλωστε μόνο τυχαίο δε μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι πριν από το χθεσινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός μετρούσε 7 ήττες στα τελευταία 9 παιχνίδια στην έδρα της Ζάλγκιρις.

Και γενικότερα ο Παναθηναϊκός έχει “χτίσει” μια παράδοση στη “Zalgirio Arena” όπου… φτύνει αίμα για να μπορέσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Και αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και χθες, μιας και για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη έπρεπε να κινήσει γη και… ουρανό ο Εργκίν Αταμάν.

Ας ξεκινήσουμε από αυτό…

Ο Τούρκος τεχνικός το τελευταίο διάστημα είναι ένας άλλος άνθρωπος. Τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Αλλά ας μείνουμε στο δεύτερο. Ο Αταμάν ζει τα παιχνίδια με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας είχε συνηθίσει. Πλέον από εκεί που πολλές φορές έδειχνε απόμακρος και αδιάφορος, πλέον έχει γίνει ένα με το ματς. Απόλυτα παρεμβατικός, συνεχείς δοκιμές, συνεχές ανακάτεμα της τράπουλας και μια νοοτροπία του ότι δεν παρατάω το παιχνίδι όσο και αν στραβώσει.

Και από ότι φαίνεται από τα αποτελέσματα πολύ καλά κάνει γιατί έχει δικαιωθεί στο ακέραιο.

Χθες ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα το παιχνίδι και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έμοιαζε να το έχει ήδη χάσει. Ο μόνος που πάλευε για την ομάδα του “τριφυλλιού” ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ το τελευταίο διάστημα έχει πάρει τα… πάνω του και όσο πλησιάζουμε στη λήξη του συμβολαίου του, τόσο ο ίδιος ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοση του. Είναι χαρακτηριστικό πως στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ο κυρίως και ίσως ο μοναδικός λόγος που ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να μείνει στο -16 στο πρώτο μέρος και τα πράγματα να μην είναι χειρότερα για την ελληνική ομάδα.

Ο Γιούρτσεβεν ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας του Αταμάν να βρει τον τρόπο για να αφυπνίσει την ομάδα του. Φαρίντ και Χολμς ουσιαστικά εκτός πνεύματος, οπότε η τρίτη προσπάθεια ήταν και η… φαρμακερή. Για τη Ζάλγκρις.

Παρένθεση. Ο Γιούρτσεβεν με την εικόνα του, με τη δουλειά του και με τη βοήθεια που έχει προσφέρει αυτό το διάστημα στον Παναθηναϊκό μοιάζει δικαίως να κερδίζει την ευκαιρία με το σπαθί του. Από εκεί που το μέλλον του στον Παναθηναϊκό δεν ήταν απλά αβέβαιο, αλλά ήταν προδιαγεγραμμένο, πλέον έχει αλλάξει εντελώς την κατάσταση, την έχει φέρει στα δικά του μέτρα και αν κάποιος μου ζητούσε να ποντάρω, θα πόνταρα στην παραμονή. Κάτι που φαίνεται να επιθυμεί και ο ίδιος ο παίκτης διακαώς.

Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε…

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αταμάν συνέχιζε τα ανακάτεμα και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να ροκανίζει. Ο Σορτς έπαιζε και για τον Σλούκας, ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικό double double και στο τέταρτο δεκάλεπτο έγινε η κίνηση… ματ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πήρε τον πολύ καλό Όσμαν από το “3” και τον έβαλε στο “4” και εκεί έγινε το… μπαμ. Ο Τούρκος έκανε πλάκα, ο Ναν μπήκε στην εξίσωση και κάπου εκεί άρχισαν να πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Ο Μασιούλις δεν είχε λύσεις στις κινήσεις του ομολόγου του και ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια απίστευτη ανατροπή.

Επουλώνει τις “πληγές” που άνοιξαν με την απουσία του

Η παρουσία του Τσέντι Όσμαν και χθες το βράδυ καταλυτική. Οι εμφανίσεις του Τούρκου παίκτη στα τελευταία τρία ματς της ομάδας, από τη στιγμή δηλαδή που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, αποδεικνύουν στην πράξη πόσο πολύ “πληγώθηκε” ο Παναθηναϊκός από την απουσία του. Ένα… άλογο που δεν πιάνεται στον αιφνιδιασμό, μία τρομακτική βελτίωση στο σουτ από μακρινή απόσταση, ένας τελείως διαφορετικός ρόλος κοντά στο καλάθι που κάνει (όπως και χθες) τη διαφορά. Και όλα αυτά που την ίδια στιγμή ο Όσμαν παίζει σαν… σκύλος στην άμυνα. Είτε μαρκάρει περιφερειακό, είτε μαρκάρει “4άρι”, είτε “5άρι”.

Τι Τζέι Σλούκας

Καθοριστικής σημασίας, φυσικά και η εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” έπαιξε και για τον αρχηγό του και κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο το κενό του Έλληνα παίκτη. Ο Σορτς ήταν εξαιρετικός, τελείωσε το ματς με 15 πόντους και 10 ασίστ, δίνοντας συνεχώς τον ρυθμό και “διαβάζοντας” πολύ σωστά τις άμυνες της ομάδας του Μασιούλις. Ο Σορτς μπορεί να “χτίσει” πάνω σε αυτή του την εμφάνιση και ο Παναθηναϊκός να πάρει πολλά -πολλά περισσότερα από τον παίκτη που την περσινή σεζόν έκανε ολόκληρη τη μπασκετική Ευρώπη να παραμιλάει.

Τρία στα τρία και συνεχίζει

Το ματς στο Κάουνας ανήκει στο παρελθόν. Το ματς στο Κάουνας ήταν το τελευταίο κεφάλι στο βιβλίο του Παναθηναϊκού για το 2025. Οι “πράσινοι” ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον εντυπωσιακότερο τρόπο για τη χρονιά που φεύγει και έχουν τη δυνατότητα να περάσουν όμορφα, ωραία και ήρεμα της Άγιες Ημέρες των εορτών, προετοιμάζοντας το μεγάλο ντέρμπι “αιωνίων”.

Ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το 2025 εντυπωσιακά και θέλει να “ανοίξει” το 2026 εντυπωσιακότερα. Το βράδυ της δεύτερης ημέρας του νέου έτους στο Telekom Center Athens δεν θα πέφτει καρφίτσα με την ομάδα του “τριφυλλιού” να υποδέχεται τον Ολυμπιακό με έναν και μόνο στόχο. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του που θα τον φέρει (ίσως) στην κορυφή της κατάταξης. Και μάλιστα στο τέλος του πρώτου γύρου της regular season.

Μέχρι τότε έχουμε δρόμο ακόμα…