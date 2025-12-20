Τα πεπραγμένα του ντεμπούτου του Μπέβερλι: Η δημιουργία και το ψυχολογικό boost! (vids)

Το SDNA περνάει από το... μικροσκόπιο το ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι με την φανέλα του ΠΑΟΚ, εστιάζοντας στην συμβολή του στην δημιουργία αλλά και στην ώθηση που έδωσε στην υπόλοιπη ομάδα του Δικεφάλου.

Μπορεί ο Αμερικανός σούπερ σταρ να ανήκει εδώ και λίγες ημέρες στις τάξεις του Δικεφάλου, όμως πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής από τον Γιούρι Ζντοβτς στο πλαίσιο της επιβλητικής νίκης με 106-88 απέναντι στον Πανιώνιο και έδειξε άμεσα τι μπορεί να προσφέρει τόσο αγωνιστικά, όσο και εξωαγωνιστικά.

Κοιτώντας τις επιδόσεις του εντός παρκέ, ο έμπειρος άσος σκόραρε 7 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και κατέγραψε 3 ριμπάουντ σε 21:20 λεπτά συμμετοχής, με την απόδοση του να κρίνεται με θετικό πρόσημο, δεδομένου ότι βρίσκεται μόλις μερικά 24ωρα με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Αν εξετάσουμε πιο ενδελεχώς τις επιλογές του, θα διαπιστώσουμε ότι προτίμησε να εμπιστευτεί περισσότερο το μακρινό σουτ, δοκιμάζοντας 6 τρίποντα και ευστοχώντας μόνο σε ένα εξ αυτών, ενώ παράλληλα κατέγραψε 1/1 δίποντα και 2/3 ελεύθερες βολές.

Τέλος, συνέβαλλε καθοριστικά και στην ψυχολογία της ομάδας, κάτι που αποτυπώθηκε και από τις χαρακτηριστικές δηλώσεις του Μέλβιν μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο οποίος ανέφερε πως «ο Μπέβερλι ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμασταν. Μας έδωσε την εμπειρία και την ενέργεια του, μας βοήθησε παρά τις λίγες ώρες που βρίσκεται στην ομάδα».