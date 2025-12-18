Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής στην Elite League

Με τέσσερις αναμετρήσεις άρχισε η δράση για την 13η αγωνιστική της Elite League.

Στις δέκα νίκες έφτασε η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, που πέρασε με 70-61 από τα Πεύκα απέναντι στους Μαχητές. Το Ψυχικό πήρε σπουδαία νίκη στην Αμαλιάδα απέναντι στον Κόροιβο με 80-78 και με τη δεύτερη συνεχή νίκη του ανέβηκε στο 8-4.

Σπουδαίο διπλό πήρε στον Βόλο απέναντι στη Νίκη η Δάφνη με 74-67 στην παράταση και αποσπάστηκε δύο νίκες από την ομάδα της Μαγνησίας. Ο Evertech Παπάγου, στον τελευταίο αγώνα της ημέρας, επικράτησε 83-71 της ΑΓΕΧ και έφτασε στις έξι νίκες.

Η αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/12) με τρία παιχνίδια: Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος και Λαύριο Boderm-Σοφάδες με τζάμπολ στις 17:00 και μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube και το Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons, που θα αρχίσει στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό 78-80 (κ.α. 70-70)

Νίκη Βόλου-Δάφνη 67-74 (κ.α. 61-61)

Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 61-70

Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-71

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες

18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 61-70

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Τζιοπάνος-Χατζημπαλίδης (Σιμητόπουλος)

Δεκάλεπτα: 17-13, 30-29, 47-57, 61-70

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 7 (1), Μπανκς 9 (1), Πουρλίδας, Κατσαμούρης 2, Νώτης 23, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 17, Κομνιανίδης 1

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 4 (1), Άλεν 8 (2), Καλλιακούδας 10 (2), Γιαννούλτσης 2, Σαχπατζίδης 2, Χατζηνικόλας 17 (3), Σταυρακούκας 13, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι 8

Νίκη Βόλου-Δάφνη 67-74 (κ.α. 61-61)

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Ταρενίδης-Τσάνταλη (Βαρνάς)

Δεκάλεπτα: 16-16, 29-38, 51-49, 61-61, 67-74 (πρτ.)

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 8 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 10 (2), Φιλοξενίδης 7 (1), Δήμος, Σλέιτερ 15 (2), Σπυρόπουλος 13, Βλαχογιάννης 5, Μπακέας, Τσουμάνης 9

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (3), Τζιβελέκας, Τοπάλι 6, Καράμπουλας 20 (2), Ετζιάκα 3 (1), Κάρτραϊτ 18, Φιλιππάκος 14, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος

Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό 78-80 (κ.α. 70-70)

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Καρπάνος-Κωνσταντινίδου (Σπυρόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-15, 33-39, 53-57, 70-70, 78-80 (πρτ.)

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Σμιθ 14 (1), Λεμπέσης 2, Κωνσταντινίδης 6 (2), Πιλάβιος 8 (2), Παρασκευόπουλος 13 (2), Βάρνερ 21 (1), Πετανίδης 8, Καλιανιώτης 6

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 7 (1), Παπαγιάννης, Κουκάς 11 (3), Μπουρνελές 3, Δήμου, Αντωνάκης 10 (2), Καρράς 10, Γουέλς 20 (2), Ζορμπάς 6, Δημάκος 5 (1), Θεοδώρου 8 (1)

Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-71

Διαιτητές: Χριστινάκης-Ζιώγας-Ξυλάς (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 22-26, 39-42, 60-54, 83-71

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 18 (4), Άντερτον 12 (1), Μερμίγκης 11 (1), Δενδρινός 2, Μαλέλης 5 (1), Αγγελή 2, Καραμαλέγκος 9, Σκοτ 24

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 15 (1), Μελισσαράτος, Γερομιχαλός 21 (2), Μιχαήλ, Χάμιλτον 10, Νέσης 3 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 10 (2), Σάμαρτζιτς 12

Η επόμενη αγωνιστική (14η, 20-21/12)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)

17:00 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube Hellenic BF)

19:00 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm (YouTube Hellenic BF)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF)

17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF)

Ρεπό: Evertech Παπάγου