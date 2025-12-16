Αυτή τη φορά δεν έβρεξε από την οροφή αλλά από τα 6,75. Η τρομερή Βαλένθια έβγαλε μεγάλο διπλό στο ΣΕΦ (92-99) επί του Ολυμπιακού που συνεχίζει τις προβληματικές εμφανίσεις.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Ο Ολυμπιακός για τρίτο σερί παιχνίδι κατέρρευσε την πιο κρίσιμη στιγμή, η Βαλένθια βρήκε ρυθμό μέσω των σουτ από τα 6.75μ. και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (99-22) - το δεύτερο στην Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις προβληματικές εμφανίσεις, γνώρισαν τρίτη σερί ήττα, έπεσαν στο 8-7 και βλέπουν την πρώτη τετράδα να απομακρύνεται. Από την άλλη η ισπανική ομάδα συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, ανέβηκε στο 11-5 και ονειρεύεται πλεονέκτημα έδρας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφάνισαν σημάδια κατάρρεσης στο 4ο δεκάλεπτο, δέχθηκαν 32 πόντους και δεν βρήκαν τρόπο να σταματήσουν την «τρίποντη» καταιγίδα της Βαλένθια (14/25τρ.). Οι Πειραιώτες ήταν πολύ άστοχοι από τα 6.75μ. στην 4η περίοδο (0/8τρ.), έχασαν πλήρως την συγκέντρωση τους και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Ο Ρίβερς (21π.) έκανε ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα, με τον Κοστέλο κάνει θραύση από τα 6.75μ. (14π. 4/8τρ.). Μίλησαν στα κρίσιμα Μοντέρο (13π. 8ρ.) και Πουέρτο (13π.), πολύ καλή παρουσία από τον Ντάριους Τόμπσον (12π. 6ασ.).

Από την άλλη πλευρά ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ασταμάτητος με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Ουόκαπ να δίνει επιθετικές λύσεις με 13 πόντους και 8 ασίστ. Έδωσε σκορ από το ζωγραφιστό ο Μιλουτίνοφ (13π. 8ρ.), «τρομακτικά» άστοχος ο Φουρνιέ (8π.1/9τρ.).

Φρενήρης ρυθμός, κυρίαρχος Βεζένκοφ και μικρό προβάδισμα του Ολυμπιακού

Με τον Παπανικολάου σε θέση «3» και τον Ντόρσεϊ στον πάγκο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με την Βαλένθια να δίνει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Πραντίγια και Τέιλορ βρήκαν σκορ από τα 6.75μ. (5-8 στο 2’), με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να δίνουν τα ηνία στους «ερυθρόλευκους» (11-10 στο 3’), με το σκορ να πηγαίνει σε υψηλά επίπεδα με το… καλημέρα. Oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τροφοδοτούσαν τον Μιλουτίνοφ στην ρακέτα, την ώρα που οι «νυχτερίδες» εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (5/6τρ.) για το +2 (18-20) στο 6’. Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 9π. (22-23 στο 8’), με τον Ντόρσεϊ να δίνει σκορ με την είσοδο του για το 25-25 στο 9’ και τους Πειραιώτες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο + (27-25).

«Ερυθρόλευκο» διψήφιο προβάδισμα, άμεση απάντηση της Βαλένθια

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ διαμόρφωσαν το 31-25 στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, με τον Πίτερς να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από μακριά για το +7 του Ολυμπιακού (34-27 στο 12’). Ο Ντόρσεϊ με νέο τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά το προβάδισμα των «ερυθρολεύκων» σε διψήφια επίπεδα (+10, 40-30), με την Βαλένθια να βγάζει άμεσα αντίδραση. Η ομάδα του Μαρτίνεθ «έτρεξε» σερί 7-0, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου (40-37 στο 17’), με τον Ντόντα Χολ να γράφει το 42-39 από την γραμμή των βολών. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ισορροπήσει το παιχνίδι (43-42 στο 19’), o Mοντέρο ισοφάρισε σε 46-46, με τον Μουρ να βάζει την ομάδα του σε θέση οδηγού στο ημίχρονο (47-49).

Σερί τριπόντων και διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού

Με δυο συνεχόμενα τρίποντα του Τόμας Ουόκαπ μπήκε ο Ολυμπιακός για να πάρει προβάδισμα 4π. (53-49), την ώρα που ο Παπανικολάου βρήκε νέο σουτ από μακριά για το 9-0 σερί των «ερυθρόλευκων» (56-49 στο 22’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση τους, η Βαλένθια έμεινε χωρίς σκορ για περισσότερο από 3’, με την διαφορά να επιστρέφει σε διψήφια επίπεδα (+10, 59-52 στο 23’). Πλέον οι Πειραιώτες ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με τον Φουρνιέ να γράφει το 69-57 στο 27’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +9 (76-67), έχοντας επιβάλει τον ρυθμό του στο ματς την κατάλληλη στιγμή.

«Ερυθρόλευκη» κατάρρευση, ισπανική καταιγίδα τριπόντων και σπουδαίο διπλό για την Βαλένθια

Με τρίποντο του Ρίβερς μπήκε η Βαλένθια στο τελευταίο δεκάλεπτο (76-70), την ώρα που Τόμπσον και Τέιλορ εξέθεσαν την «ερυθρόλευκη» άμυνα με πόντους στον αιφνιδιασμό (80-75 στο 32'). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν χάσει την ένταση τους, ο Κοστέλο απειλούσε συνεχώς από τα 6.75μ. μειώνοντας σε απόσταση ενός σουτ. Ο Τόμπσον με νέο τρίποντο έβαλε μπροστά τις «νυχτερίδες» (82-83 στο 35'), με τον Μοντέρο να διαμορφώνει το 82-86 με 2/2β. την ώρα που οι Πειραιώτες είχαν χάσει τελείως την συγκέντρωση τους. Το ισπανικό σερί ανέβηκε στο 15-0, με τον Μοντέρο να γράφει το 82-90 και τον Ολυμπιακό να καταρρέει. Ο Μιλουτίνοφ με 4/4β. έκανε το 86-92 με 3' να απομένουν, με τον Πουέρτο να «σκοτώνει» ξανά την ομάδα του Μπαρτζώκα με τρίποντο (86-95 στο 38'). Το τρίποντο σόου της Βαλένθια συνεχίστηκε, με τον Μοντέρο να σκοράρει από μακριά για το 88-98. Η ομάδα του Μαρτίνεθ «καθάρισε» τη νίκη κάτι που στο τρίτο δεκάλεπτο έμοιαζε δύσκολο. Για ακόμα ένα παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρευσαν, γνώρισαν την 3η συνεχόμενη ήττα τους και πλέον ο προβληματισμός και η εσωστρέφεια στον οργανισμό μεγαλώνει.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης